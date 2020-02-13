2020-02-13T15:10:25+03:00
Звезды

«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры

Музыкальное событие пройдет в столице Татарстана в конце августа [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В рамках фестиваля запланировано выступление татарских артистов.В рамках фестиваля запланировано выступление татарских артистов.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Стало известно, что один из дней «Новой волны 2020» в Казани будет посвящен татарской культуре. Об этом журналистам на еженедельном брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, в этот день в рамках музыкального фестиваля на сцене выступят популярные татарские музыканты.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с композитором Игорем Крутым, создателем и председателем жюри фестиваля. Они обсудили сценарий и технические детали проведения конкурса. Так, «Новая волна 2020» может пройти в Ледовом дворце «Татнефть Арена».

Отметим также, что «кризис-менеджером» фестиваля стал музыкант Сергей Шнуров.

- Началась подготовка к «Новой волне 2020», которая пройдет в конце августа в Казани. Наступила пора наполнить наш конкурс, а ему в этом году исполняется уже 19 лет, свежими идеями, мыслями и именами. Знакомьтесь, в нашей команде появился кризис-менеджер - Сергей Шнуров! А что бы вы изменили или привнесли неожиданного в вами и нами любимую «Новую волну»? – написал в своем инстаграме Игорь Крутой и выложил совместное видео с Сергеем Шнуровым.

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«Кризис-менеджером» фестиваля «Новая волна 2020» в Казани стал Сергей Шнуров
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ИСТОЧНИК KP.RU

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