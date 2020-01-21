Пропавшего по пути из Москвы в Чувашию Родислава Агеева нашли живым

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:56:31+03:00

О судьбе 44-летнего мужчины ничего не было известно с 11 января этого года

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Во вторник, 21 января, стало известно, что нашелся 44-летний Родислав Агеев. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 11 января по пути из Москвы в чувашское село Большие Яльчики. Его поисками, в том числе, занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В итоге Родислав нашелся - он жив. Почему мужчина не давал о себе знать, и при каких обстоятельствах завершились его поиски, не уточняется.

Напомним, что в Татарстане до сих пор ищут пропавшую 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска, а в Ульяновске – 14-летнюю Веронику Замалдинову.

ИСТОЧНИК KP.RU