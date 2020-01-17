По дороге из Москвы в Чувашию пропал 44-летний мужчина

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:39:36+03:00

О местонахождении Родислава Агеева ничего не известно с 11 января

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По дороге из Москвы в село Большие Яльчики, что в Яльчикском районе Чувашии, пропал 44-летний Родислав Агеев. На связь с близкими мужчина перестал выходить 11 января. Сейчас его поисками занялись волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт".

Известно, что Родислав ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение и светло-русые волосы. На момент пропажи на нем был синий бушлат, черные джинсы и черные валенки.

Всех, что видел Родислава после 11 января, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700 - 54 - 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU