В Ульяновске во время новогодних праздников без вести пропала 14-летняя девочка

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:29:47+03:00

Вероника Замалдинова ушла из дома 3 января, но до сих пор не вернулась обратно

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В Ульяновске начались активные поиски 14-летней Вероники Замалдиновой из Засвияжского района города. Девочка ушла из дома 3 января, но до сих пор не вернулась обратно. Волонтеры отмечают, что сейчас она может находится в другом районе области.

Известно, что Вероника ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, длинные каштановые волосы и серые глаза. На момент пропажи на школьнице была серо-бежевая шапка, темно-синяя куртка, синие джинсы и черные высокие сапоги.

Всех, кто видел Веронику Замалдинову после 3 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 - 54 - 52.

ИСТОЧНИК KP.RU