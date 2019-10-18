2019-10-18T17:10:27+03:00
Общество

Детский омбудсмен Татарстана приедет в Набережные Челны, чтобы обсудить конфликт родителей и учителей школы №55

Гузель Удачину ждут в городе 22 октября
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Госсовета РТФото: пресс-служба Госсовета РТ
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Скандал вокруг операции «Быт», которую устроили учителя школы №55 в Набережных Челнах, не стихает уже несколько недель. На конфликт между педагогами, которые пытаются попасть в квартиры своих учеников, и родителями обратила внимание детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина.

Сложившуюся в татарстанском автограде ситуацию она планирует обсудить во время своего визита в город во вторник, 22 октября, сообщают chelny-biz.ru.

Напомним, на учителей школы №55 горожане начали жаловаться в соцсетях. Так, в квартиру одного из школьников наведалась целая делегация педагогов. Дядя мальчика отказался пускать их в квартиру. Однако настойчивая «комиссия» вернулась спустя несколько дней. Во второй раз дверь им открыла мать мальчика. Женщина также не стала впускать гостей дальше порога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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