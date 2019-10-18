«Схватила за волосы и потащила»: в Казани директор школы силой заставила ребенка вернуться в класс

Конфликты в школах в последнее время вещь нередкая. Дети часто дерутся между собой и ругаются с учителями. Однако нападением директора учреждения на школьника не заканчивался еще ни один из последних инцидентов в Татарстане.

Подобная история произошла на этой неделе в казанской школе №25, что в Ново-Савиновском районе. По словам матери пятиклассника, директор насильно пыталась вернуть ее сына в класс. Женщина, якобы, схватила 11-летнего мальчика за волосы и потащила с первого этажа на второй. Но этим все не закончилось.

«Комсомолка» связалась с семьей пострадавшего мальчика и узнала, что, по их версии, произошло в тот день.

- У сына произошел конфликт с одноклассником. Вследствие чего мой сын получил травму колена. В медпункте ему была оказана первая помощь. После это сын позвонил мне и попросил отпросить его с уроков. Я позвонила классному руководителю, которая согласилась отпустить ребенка. Я перезвонила сыну и сказала, что он может идти домой, - сообщила корреспонденту мать школьника.

Мальчик зашел в свой класс, чтобы сообщить учителю русского языка, что его отпустили с уроков. Преподаватель же, в свою очередь, засомневалась в правдивости его слов.

- Учитель начала кричать, что он обманывает, и никто его не отпустил. Она повела к его директору. Директор позвонила мне и сообщила, что ушиб несильный, и сын может отучиться оставшиеся уроки. Я согласилась на это, но ребенок начал капризничать и говорить, что в класс он не пойдет, - продолжает свой рассказ мать ребенка.

Со слов мальчика, после это директор схватила его за волосы и начала поднимать по лестнице на второй этаж. Мальчик, сопротивляясь, увернулся, но руководитель школы схватила его за рюкзак. Последний порвался.

- Двумя руками она схватила его за шею и приставила его к стене. После схватила двумя руками за лицо. У ребенка остались царапины на щеках, - заканчивает собеседница «Комсомольской правды – Казань».

Комментировать то, как ребенок получил царапины в школе отказалисьФото: Личный архив героя публикации

Позже в разговоре с родственниками мальчика директор заявила, что могла случайно поцарапать ребенка кольцом, когда пыталась его успокоить. Видеодоказательства этому, правда, нет - конфликт не попал в объективы камер наблюдения.

Корреспондент «Комсомольской правды – Казань» несколько раз попыталась связаться с руководителем школы №25 в Казани Юлией Егоровой. Однако женщина отказалась комментировать инцидент, ссылаясь на то, что в учреждении идет какая-то проверка. Вместе с тем, факт конфликта директора со школьником подтвердили родители других учащихся.

Семья пострадавшего мальчика уже подала заявление в полицию. Так что теперь там будут выяснять, причастна ли директор к причинению вреда здоровью ребенка.