"Мама, вызывай полицию!": мать-одиночка не пустила в дом учителей, которые пришли проверить, в каких условиях живет ее ребенок

История, взбудоражившая общественность в конце прошлой недели, получила продолжение. Напомним, тогда в квартиру, где живет один из учеников 55-й школы наведалась целая делегация педагогов. Однако мужчина, как позже выяснилось, дядя ребенка, отказался пускать педагогов в квартиру.

При этом, рейды не прекратились. Так, накануне стало известно, что в квартиру к ребенку вновь наведалась комиссия, на этот раз, еще более внушительная. Теперь на пороге оказались 5 человек, а вместе с педагогами наведались и сотрудники органов опеки. На сей раз дома оказалась мама ребенка Алина Галяутдинова. Впрочем, она педагогов также в квартиру не пустила, а все происходящее сняла на видео.

Девушка не пускает в дом комиссию из педагогов.

- То ли УО, что-то не так им посоветовал, то ли педагоги не понимают, что такое беседа, а может и понравилось быть звёздами российского масштаба, но они приперлись в квартиру снова! И в новом составе: классный руководитель, завуч 55 школы, медсестра и 2 тетки из опеки. В этот раз раскрылась вся подлость классного руководителя! Сначала она пряталась от камеры, но потом всю свою "веру" направила на ученика! Снимала родительницу в машине у школы (зачем?), угрожала этими снимками (зачем?), напридумывала, что у ребенка грязная одежда (внимание! жирное пятно на форме). И под конец, признала свою профнепригодность: да, я его учила, так, что ребенок не понимает программу. Делаем вывод из этого видео, что в ваш дом может придти опека по стукачеству педагога из-за того, что вы якобы не ходите на род.собрания (бред , вообще можете их не посещать. Не помню, чтобы это в конституции где-то закреплено), из-за пятна на форме, из-за того, что учитель плохо учит, - именно такое сообщение появилось в соцсетях вместе с видео переговоров.

На записи женщина действительно отстаивает свое право не пускать педагогов, хоть те настойчиво пытались прорваться внутрь. Галяутдинова вполне спокойным голосом просила предоставить документы, либо просто объяснить цель их визита, да еще в столь солидном составе.

По словам женщины, она мать-одиночка, живет в малосемейной квартире вместе с двумя своими детьми. Старший - учится в 3 классе 55-й школы, младший - ходит в детский сад. Сама она работает воспитателем в дошкольном учреждении. При этом, по словам жительницы Набережных Челнов, на учетах в полиции или других ведомствах ни она, ни ее дети, не стоят.

Учителя начали рассказывать, что ребенок ходит в грязной одежде, стал плохо учиться, но женщина отстаивала свою правоту. Она заявила, что ребенок рассказывает, что его в школе чаще хвалят, а чтобы не было вопросов по состоянию одежды, в которой ходит ее сын в школу, она фотографирует его в ней до похода в школу и после возвращения домой.

- Ко мне опять пришли, опять пытаются прорваться в квартиру. Это моральный прессинг. Мама, вызывай полицию! - говорит на видео женщина, призывая свою маму, которая к тому моменту вступила в беседу, взять в руки телефон.

Кроме того, родительница рассказала, что раньше работала в этой школе, но ее уволили. Кроме того, по ее мнению, руководство учебного заведения, присылая комиссии, пытается отомстить ей за то, что она сообщила в соответствующие инстанции, что сотрудники пищеблока в школе воруют продукты. В итоге в школу нагрянула проверка.

- У нас благополучная семья, на собрания в школу я хожу. Каждый день стираю ребенку одежду, у меня даже стиральная машина ломается от частых стирок. А русский язык и математику за прошлый год мой сын пересдал. Сейчас у него хорошие отметки. Они клевещут на ребенка и на меня, - цитирует женщину "Вечерняя Казань".

Жители Набережных Челнов, узнав о данной истории, принялись защищать женщину, отметив, что сотрудники учебного заведения вели себя не корректно:

"По моему прокуратуре пора уже плотно заняться данным учебным заведением чтобы выбить дурь и самоуправство из администрации школы".

"Да уж, перегибают учителя. Я понимаю, что их за любой прокол даже не по вине начнут проверять, но это все же радикально".

"Этим женщинам вообще заняться нечем? Столько жалоб на нехватку времени для того, чтобы качественно выполнять свои рабочие обязанности, а тут, посмотрите-ка, прекрасно время находится. Сотрудница опеки - на вверенной территории всё хорошо? Неблагополучные семьи все обследованы, помощь оказана? Классный руководитель - дети все отличники? Качество обучения на высоте у вас, отстающих нет? Педагог по культуре - аналогичный вопрос. Как обстоят дела с уровнем культурного образования в школе, где вы работаете? Медсестра - у вас на рабочем месте тоже всё прекрасно? По директору, с чьего науськивания всё это происходит, явно плачет ст.286 УК РФ".

Были, конечно, и те, кто посчитал, что женщина могла бы и впустить людей, просто, чтобы показать условия жизни:

"Ну не будут просто так органы опеки ходить и в дом ломиться! Не из воздуха же они взяли эти аргументы о том, что семья неблагополучная. Ребенок уже в начальных классах если получает тройки, то значит им просто не занимаются!".

Прокомментировал ситуацию и начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин. По его словам, школе поступил сигнал, что ребенок может жить в плохих условиях. При этом, члены комиссии, которые пришли в квартиру, вел себя корректно.

- На данную семью в информационную систему "Учет и мониторинг несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и их семей" поступила сигнальная карта, в которой были отражены обстоятельства, свидетельствующие о возможном для ребенка в социально-опасном положении в семье. С целью принятия решения о постановке семьи на межведомственный патронат, определения вида патроната и возможного оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации была сформирована группа обследования из числа специалистов субъектов профилактики. В состав комиссии вошли специалисты отдела опеки и попечительства города Набережные Челны, специалист РЦСОН «Доверие», педагог школы. В ходе посещения указанной семьи члены комиссии вели себя корректно, - отметил Хузин.

При этом, по словам Алины Галяутдиновой, проблемы в школе у ее ребенка продолжаются. Так, он даже отказывается идти в столовую.

- Зав. производством столовой 55 школы, перестаньте стоять возле стола моего ребёнка, когда он кушает он уже из за вас боится идти кушать в столовую. Ранее, с сентября 2017 года с 1 класса по октябрь 2019 года вы вообще не стояли возле столов, хватит за ним следить! Стоите только возле стола моего ребёнка, - написала женщина в соцсетях.

Алине Галяутдиновой многие посоветовали обратиться в прокуратуру. Пока же, по ее словам, она написала заявление только в полицию о незаконной попытке попасть в ее жилище.