2019-10-11T11:42:58+03:00
Общество

"Из своей квартиры я могу вытолкать любого, даже президента": мужчина отказался пускать в дом учителей, пришедших проверить условия жизни школьника

Попытки педагогов припугнуть жителя Набережных Челнов полицией действия не возымели [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Жители города отметили, что учителя порой действительно посещают квартиры, где живут школьники, но без предупреждения обычно не приходят.Жители города отметили, что учителя порой действительно посещают квартиры, где живут школьники, но без предупреждения обычно не приходят.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Учебный год в Татарстане начался только чуть более месяца назад, а скандалов в сфере образования уже хватает. Очередной спорный момент произошел накануне в Набережных Челнах. Комиссия учителей пришла проверить в каких условиях проживает школьник, но их даже на порог не пустили.

- В Челнах устроили операцию «Быт», во время которой учителя школ начали ходить по квартирам учеников с проверкой условий проживания детей. При обходе педагоги очень настойчивы, из-за чего случаются скандалы с родителями. Один такой приход житель Челнов записал на видео: учителя упорно пытались попасть к нему в квартиру, - написали в одной из татарстанских групп в соцсетях.

На видео действительно видно, как у входа в квартиру столпились три женщины, которые настойчиво требовали пустить их в квартиру, даже обещали полицию вызвать. Впрочем, мужчина, который открыл дверь, не собирался впускать непрошенных гостей. По его словам, он в свою квартиру может не впускать никого.

Мужчина не пустил в дом учителей.

"Вы никто, поняли, так что свободны. Это моя квартира. Из своей квартиры я могу вытолкать любого, даже президента", - слышатся фразы мужчины на видео.

В комментариях в соцсетях мнения по данному вопросу разделились. Некоторые пользователи интернета встали на сторону мужчины, отметив, что, если учителя пришли без предупреждения, то и впускать их совсем не обязательно.

"Органы опеки пусть проверяют, если надо, а не учителя. И то без жалобы не имеют права. С какого перепуга вообще без предупреждения заваливаются домой к ученикам?".

"Никто не имеет право без вашего разрешения заходить к вам в гости если у вас квартира в вашей собственности".

"Вот "что" я сейчас вижу на видео это беспредел! Зачем толпой ходить и вламываться в квартиры? Какой-то неслучайный "умысел" тут просматривается".

Были и те, кто поддержал учителей. По их мнению, педагоги и сами не рады тратить свое личное время на походы к родителям. Кроме того, просто так с проверкой ни к кому не ходят. ПО всей вероятности, у педагогов были предпосылки проверить, как живет ребенок именно по этому адресу.

"Я бы пустила, мне нечего скрывать и стыдиться. Живу в хорошей квартире с отличным ремонтом, в холодильнике всегда много разнообразной еды. А те, кто боится пускать учителя в дом, видимо живут всемером в однушке и жрут дошираки или мёрзлую картошку. У таких надо детей отбирать".

"Классный руководитель обязан знать, в каких условиях живет ребёнок. А автор видео просто выпендрился. Невоспитанный хам. Просто странно, что учителей так много. Видимо, был сигнал".

"Думаю, что это не просто так. И не ко всем подряд ходят. Если ребёнок плохо учится, ведёт себя плохо то дело в семье. Неблагополучные семьи должны быть под чётким контролем".

"Учителей обязывают обходить семьи. Как только не издеваются над ними и государство, и родители. А крайний всегда учитель. Мать голодом уморила дочь насмерть в летние каникулы, а посадили завуча".

Кроме того, жители города отметили, что и к ним приходили учителя. Правда, визиты педагогов проходили по согласованию и в четко определенное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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