"Из своей квартиры я могу вытолкать любого, даже президента": мужчина отказался пускать в дом учителей, пришедших проверить условия жизни школьника

Учебный год в Татарстане начался только чуть более месяца назад, а скандалов в сфере образования уже хватает. Очередной спорный момент произошел накануне в Набережных Челнах. Комиссия учителей пришла проверить в каких условиях проживает школьник, но их даже на порог не пустили.

- В Челнах устроили операцию «Быт», во время которой учителя школ начали ходить по квартирам учеников с проверкой условий проживания детей. При обходе педагоги очень настойчивы, из-за чего случаются скандалы с родителями. Один такой приход житель Челнов записал на видео: учителя упорно пытались попасть к нему в квартиру, - написали в одной из татарстанских групп в соцсетях.

На видео действительно видно, как у входа в квартиру столпились три женщины, которые настойчиво требовали пустить их в квартиру, даже обещали полицию вызвать. Впрочем, мужчина, который открыл дверь, не собирался впускать непрошенных гостей. По его словам, он в свою квартиру может не впускать никого.

Мужчина не пустил в дом учителей.

"Вы никто, поняли, так что свободны. Это моя квартира. Из своей квартиры я могу вытолкать любого, даже президента", - слышатся фразы мужчины на видео.

В комментариях в соцсетях мнения по данному вопросу разделились. Некоторые пользователи интернета встали на сторону мужчины, отметив, что, если учителя пришли без предупреждения, то и впускать их совсем не обязательно.

"Органы опеки пусть проверяют, если надо, а не учителя. И то без жалобы не имеют права. С какого перепуга вообще без предупреждения заваливаются домой к ученикам?".

"Никто не имеет право без вашего разрешения заходить к вам в гости если у вас квартира в вашей собственности".

"Вот "что" я сейчас вижу на видео это беспредел! Зачем толпой ходить и вламываться в квартиры? Какой-то неслучайный "умысел" тут просматривается".

Были и те, кто поддержал учителей. По их мнению, педагоги и сами не рады тратить свое личное время на походы к родителям. Кроме того, просто так с проверкой ни к кому не ходят. ПО всей вероятности, у педагогов были предпосылки проверить, как живет ребенок именно по этому адресу.

"Я бы пустила, мне нечего скрывать и стыдиться. Живу в хорошей квартире с отличным ремонтом, в холодильнике всегда много разнообразной еды. А те, кто боится пускать учителя в дом, видимо живут всемером в однушке и жрут дошираки или мёрзлую картошку. У таких надо детей отбирать".

"Классный руководитель обязан знать, в каких условиях живет ребёнок. А автор видео просто выпендрился. Невоспитанный хам. Просто странно, что учителей так много. Видимо, был сигнал".

"Думаю, что это не просто так. И не ко всем подряд ходят. Если ребёнок плохо учится, ведёт себя плохо то дело в семье. Неблагополучные семьи должны быть под чётким контролем".

"Учителей обязывают обходить семьи. Как только не издеваются над ними и государство, и родители. А крайний всегда учитель. Мать голодом уморила дочь насмерть в летние каникулы, а посадили завуча".

Кроме того, жители города отметили, что и к ним приходили учителя. Правда, визиты педагогов проходили по согласованию и в четко определенное время.