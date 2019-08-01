Задержанные ФСБ в Татарстане сторонники ИГИЛ* хотели не только совершить теракт, но и массовое отравление силовиков

СЕГОДНЯ 19:27 2019-08-01T19:27:16+03:00

Также утверждается, что они планировали захватить в заложники правоохранителей, допросить и потом убить

Изменить размер текста: A A

История с задержанием таксистов сторонников ИГИЛ* в Татарстане обрастает все новыми подробностями. Так, на суде, на котором Руслана Шамшутдинова и Ильшата Зайнагутдинова отправили под арест, выяснилось, что помимо теракта в Нижнекамске они планировали массовое отравление силовиков. Для этого, утверждается, задержанные хотели приобрести яд и пронести его в ведомственные столовые.

Также, по версии следствия, в их планы входил захват в заложники правоохранителей и их допрос с последующим убийством.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух таксистов по подозрению в подготовке к теракту в Нижнекамске. У мужчин были обнаружены и изъяты взрывчатка, а также компоненты самодельной бомбы.

Шамшутдинова и Зайнагутдинова обвиняют по двум уголовным статьям: «Содействие террористической деятельности путем склонения и вербовки» и «Публичные призывы к террористической деятельности». Мужчинам может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

*Запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU