Задержанные ФСБ в Татарстане сторонники ИГИЛ* хотели не только совершить теракт, но и массовое отравление силовиков
История с задержанием таксистов сторонников ИГИЛ* в Татарстане обрастает все новыми подробностями. Так, на суде, на котором Руслана Шамшутдинова и Ильшата Зайнагутдинова отправили под арест, выяснилось, что помимо теракта в Нижнекамске они планировали массовое отравление силовиков. Для этого, утверждается, задержанные хотели приобрести яд и пронести его в ведомственные столовые.
Также, по версии следствия, в их планы входил захват в заложники правоохранителей и их допрос с последующим убийством.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух таксистов по подозрению в подготовке к теракту в Нижнекамске. У мужчин были обнаружены и изъяты взрывчатка, а также компоненты самодельной бомбы.
Шамшутдинова и Зайнагутдинова обвиняют по двум уголовным статьям: «Содействие террористической деятельности путем склонения и вербовки» и «Публичные призывы к террористической деятельности». Мужчинам может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.
*Запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU
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