2019-07-31T15:11:19+03:00
Происшествия

«Стоять!»: появилось видео, как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты

Силовики в маскхалатах выжидали сторонников ИГИЛ* в лесопосадке [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Силовики застали террористов врасплох.Силовики застали террористов врасплох.Фото: скриншот с видео
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Двое мужчин идут по лесопосадке, они сначала замечают какое-то движение и оборачиваются, в этот момент незаметно для них к ним подкатился круглый предмет. Как потом оказалось – это была свето-шумовая граната. Крик: «Стоять!», далее взрыв и вот ошеломленных террористов вяжут вооруженные люди в камуфляже.

Как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты. Автор: ФСБ России.

Судя по обмундированию, силовики поджидали сторонников ИГИЛ* в лесопосадке довольно продолжительное время. А чтобы их не заметили использовали специальные маскхалаты, которыми в основном пользуются разведчики и снайперы.

Напомним, в Татарстане задержали двух граждан России – все они сторонники ИГИЛ*. По информации ФСБ они готовили теракт на одном из местных объектов инфраструктуры, на каком именно пока не сообщается. Также силовики держат в тайне и личности самих задержанных: «В интересах следствия».

* Запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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