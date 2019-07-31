«Стоять!»: появилось видео, как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты

Двое мужчин идут по лесопосадке, они сначала замечают какое-то движение и оборачиваются, в этот момент незаметно для них к ним подкатился круглый предмет. Как потом оказалось – это была свето-шумовая граната. Крик: «Стоять!», далее взрыв и вот ошеломленных террористов вяжут вооруженные люди в камуфляже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723305" frameborder="0"></iframe> Как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты. Автор: ФСБ России.

Судя по обмундированию, силовики поджидали сторонников ИГИЛ* в лесопосадке довольно продолжительное время. А чтобы их не заметили использовали специальные маскхалаты, которыми в основном пользуются разведчики и снайперы.

Напомним, в Татарстане задержали двух граждан России – все они сторонники ИГИЛ*. По информации ФСБ они готовили теракт на одном из местных объектов инфраструктуры, на каком именно пока не сообщается. Также силовики держат в тайне и личности самих задержанных: «В интересах следствия».

* Запрещенная в России террористическая организация