«Стоять!»: появилось видео, как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты
Двое мужчин идут по лесопосадке, они сначала замечают какое-то движение и оборачиваются, в этот момент незаметно для них к ним подкатился круглый предмет. Как потом оказалось – это была свето-шумовая граната. Крик: «Стоять!», далее взрыв и вот ошеломленных террористов вяжут вооруженные люди в камуфляже.
Как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты. Автор: ФСБ России.
Судя по обмундированию, силовики поджидали сторонников ИГИЛ* в лесопосадке довольно продолжительное время. А чтобы их не заметили использовали специальные маскхалаты, которыми в основном пользуются разведчики и снайперы.
Напомним, в Татарстане задержали двух граждан России – все они сторонники ИГИЛ*. По информации ФСБ они готовили теракт на одном из местных объектов инфраструктуры, на каком именно пока не сообщается. Также силовики держат в тайне и личности самих задержанных: «В интересах следствия».
* Запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU
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