В Татарстане сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который хотели совершить сторонники ИГИЛ*

В Татарстане сотрудники ФСБ совместно с полицейскими смогли предотвратить теракт на одном из местных объектов инфраструктуры.

Задержаны два гражданина России, они, по версии силовиков, являются сторонниками ИГИЛ*, занимались вербовкой новых членов террористической организации и пропаганде терроризма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723305" frameborder="0"></iframe> Как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты. Автор: ФСБ России.

На данный момент известно, что у задержанных нашли взрывчатку, а также детали к самодельной бомбе. На каком именно объекте инфраструктуры должен был произойти теракт пока не сообщается.

- Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, - также сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Отметим, это не последнее громкое задержание террористов в Татарстане. Так, в конце прошлого года силовики накрыли целую ячейку ИГИЛ*. 18 человек заподозрили в подготовке целого ряда террористических акций на территории России, также они занимались активной вербовкой молодежи.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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