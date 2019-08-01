В Казани задержанных ФСБ двух таксистов-сторонников ИГИЛ* отправили в камеру

В Вахитовском районном суде Казани избрали меру пресечения на время следствия для двух татарстанцев, которых сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке теракта.

Так, Руслана Шамсутдинова и Ильшата Зайнагутдинова отправили в камеру СИЗО до 29 сентября.

Напомним, силовики их задержали в лесопосадке с помощью свето-шумовой гранаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723305" frameborder="0"></iframe> Как сотрудники ФСБ в Татарстане задержали террористов при помощи свето-шумовой гранаты. Автор: ФСБ России.

Утверждается, что Шамсутдинов и Зайнагутдинов, работающие водителями такси, готовили взрыв на одном из объектов инфраструктуры Татарстана. У них была найдена и изъята взрывчатка, а также детали к самодельной бомбе.

Как стало известно сейчас, речь шла о городе Нижнекамск. Который, в свою очередь, из-за расположенных там, в том числе, объектов химпрома уже подвергался обстрелу ракетами запущенными террористами. Тогда, к счастью, все обошлось. Взрыва не было.

В этот раз его также удалось избежать. При этом на суде, когда задержанным избирали меру пресечения, Шамсутдинов заявил, что дело о хранении взрывчатки в отношении него было сфабриковано. Отец трех детей убеждал, что не имеет никакого отношения к этому.

А что до приверженности к ИГИЛ*, то, по словам мужчины, он проявлял к этим идеям интерес, но потом понял – это ошибка.

Хотя силовики установили, что одним интересом тут дело не обошлось. По их данным, мужчина вместе с Зайнагутдиновым публично призывали к терроризму на парковке одного из торговых центров.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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