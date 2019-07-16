Татарстанец погиб в ДТП с автобусом в Башкирии в свой день рожденья

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-16T16:24:16+03:00

Евгений Тимофеев спешил домой со сплава, чтобы отметить свой 35-летний юбилей с друзьями, а в этот вторник они прощаются с ним [фото]

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16 июля в Набережных Челнах около городского морга собралось около 200 людей. Там в этот вторник прошло прощание с жертвами ДТП с автобусом в Башкирии. Четверых предадут земле сегодня, а двоих уже в среду.

Как удалось выяснить «КП-Казань» среди погибших был и Евгений Тимофеев. В тот день он спешил с туристического сплава, чтобы с друзьями отметить свой 35-летний юбилей.

- Вчера, в свой день рождения, в аварии погиб наш Женька. Друг, мы всегда будем тебя любить, и твоя музыка будет вечно с нами, земля тебе пухом, - написали на своей соцстарнице в понедельник члены кавер-группы «Федор Шукшин», где Евгений Тимофеев в последнее время играл на бас-гитаре.

Фото: соцсети

Напомним, вечером 14 июля во время ливня по пути в Набережные Челны перевернулся автобус с туристами, которые возвращались домой со сплава. На месте ДТП погибли шесть человек, а еще восьмерых увезли в уфимскую больницу. А 15 июля за помощью к врачам обратилось еще семь пассажиров злосчастного автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU