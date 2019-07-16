ДТП с автобусом: за медпомощью в Набережночелнинскую БСМП обратились еще 7 человек
Министерство здравоохранения Татарстана сообщает последние новости о состоянии пострадавших в аварии с туристическим автобусом из Набережных Челнов в Башкирии. Напомним, там в результате аварии погибли шесть человек и получили травмы 21 пассажир.
На 8.00 во вторник, 16 июля, силами спецтранспорта - автомобилями и санавиацией, из Уфы были доставлены пятеро пострадавших.
- Благодаря слаженной работе с экстренными службами минздрава Башкортостан пациентам была оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в минздраве Татарстана. - Количество обратившихся за медпомощью увеличилось - вечером 15 июля в БСМП были зафиксированы самостоятельные обращения ещё семи человек, пострадавших в ДТП, из которых трое госпитализированы, четверо отправлены на амбулаторное долечивание.
Всего в БСМП Набережных Челнов находится семь человек, один пострадавший - ребенок, находится в КДМЦ. Их состояние оценивается врачами как стабильное.
Тем временем в больницах Уфы остаются два человека в тяжёлом состоянии. Вопрос об их перевозке в Татарстан будет решаться после стабилизации состояния.
ИСТОЧНИК KP.RU