ДТП с автобусом: за медпомощью в Набережночелнинскую БСМП обратились еще 7 человек

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-16T09:20:39+03:00

В больницах Уфы остаются еще два человека в тяжелом состоянии

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Министерство здравоохранения Татарстана сообщает последние новости о состоянии пострадавших в аварии с туристическим автобусом из Набережных Челнов в Башкирии. Напомним, там в результате аварии погибли шесть человек и получили травмы 21 пассажир.

На 8.00 во вторник, 16 июля, силами спецтранспорта - автомобилями и санавиацией, из Уфы были доставлены пятеро пострадавших.

- Благодаря слаженной работе с экстренными службами минздрава Башкортостан пациентам была оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в минздраве Татарстана. - Количество обратившихся за медпомощью увеличилось - вечером 15 июля в БСМП были зафиксированы самостоятельные обращения ещё семи человек, пострадавших в ДТП, из которых трое госпитализированы, четверо отправлены на амбулаторное долечивание.

Всего в БСМП Набережных Челнов находится семь человек, один пострадавший - ребенок, находится в КДМЦ. Их состояние оценивается врачами как стабильное.

Тем временем в больницах Уфы остаются два человека в тяжёлом состоянии. Вопрос об их перевозке в Татарстан будет решаться после стабилизации состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU