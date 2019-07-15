Президент Татарстана выразил соболезнования родным попавшим в ДТП в Башкирии

Авария, в которой погибли и пострадали татарстанцы, произошла 14 июля в 19.16 в Архангельском районе Башкирии возле поселка Ирныкши. Туристический автобус, который перевозил жителей Набережных Челнов, упал в кювет на трассе "Уфа-Инвер-Белорецк". По предварительным данным, водитель не справился с управлением в сильный дождь, и съехал в кювет. Там автобус перевернулся.

На месте ДТП погибли шесть человек - две женщины и четверо мужчин. На момент аварии в салоне находилось 39 человек вместе с водителем. Среди них двое детей, один из них находится в больнице. В больницу отправили 13 человек, многих после осмотра отпустили домой,в том числе одного ребенка. Но точное количество пострадавших уточняется - шокированные аварией пассажиры пока отказываются от медпомощи.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования родным погибших и пострадавшим: "Дорожная трагедия унесла жизни людей. Есть пострадавшие, в их числе дети. Желаю им скорейшего выздоровления! Семьям и близким погибших выражаю свои глубочайшие соболезнования. Юлларыгыз имин булсын, якыннарыгызны саклагыз!"

Спасатели на места аварииФото: Из материалов пресс-службы

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях лично прокомментил произошедшее: "По аварии автобуса. Вчера, когда мы организовывали помощь пострадавшим и разбирались в причинах, я выяснил следующее: 1. Некачественный автобус непонятного происхождения – это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались и шансов выжить у пассажиров было немного. 2. Сами наши пассажиры – тоже, увы, очень беспечны. К сожалению, погибшие были, в основном, не пристегнуты, хотя ремни имелись, и пристегнутые в основном спаслись. 3. У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по-прежнему доверялись жизни людей, и скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло…

Выводы. 1. Нам надо подумать, стоит ли пускать на дороги подобные некачественные автобусы. Госпредприятиям рекомендую пока этого не делать. 2. Вспомните, часто ли ездите не пристегнутыми? Еще раз перечитайте, какова цена такой беспечности. И расскажите другим. 3. ГЛОНАСС сейчас позволяет видеть превышения даже без камер. В некоторых странах, например, после трех нарушений за руль не пускают никого. Нам надо ввести то же самое как минимум для автобусов госпредприятий.

Соболезную...".

По факту аварии в СУ СКР Башкирии возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД, в результате которого по неосторожности погибли люди" и "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности". Водитель - уроженец Сармановского района, задержан.

Автобус перевозил туристов, которые возвращались со сплава домой в Татарстан. Его наняли для перевозки туристов в компании "Альтекс".