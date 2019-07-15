Пятерых татарстанских туристов выживших в ДТП с автобусом в Башкирии уже везут в Набережные Челны

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-15T16:31:47+03:00

Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии продолжают оставаться в уфимской больнице

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Выживших татарстанских туристов, но получивших различные травмы, в ДТП с автобусов в Башкирии уже везут в больницы Набережных Челнов.

- На данный момент в лечебные учреждения Набережных Челнов осуществляется транспортировка 5 пострадавших силами наземного транспорта санитарной авиации и скорой медицинской помощи Набережных Челнов, - сообщают в Минздраве Татарстана.

Еще два человека продолжают находится в уфимской больнице №21. Их состояние врачами оценивается как тяжелое и транспортировка пока может только навредить их здоровью.

Напомним, автобус с татарстанскими туристами возвращался в Набережные Челны. Во время сильного ливня он слетел с трассы и перевернулся. Погибли 6 человек, еще 8 были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело, задержан выживший водитель автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU