Пятерых татарстанских туристов выживших в ДТП с автобусом в Башкирии уже везут в Набережные Челны
Выживших татарстанских туристов, но получивших различные травмы, в ДТП с автобусов в Башкирии уже везут в больницы Набережных Челнов.
- На данный момент в лечебные учреждения Набережных Челнов осуществляется транспортировка 5 пострадавших силами наземного транспорта санитарной авиации и скорой медицинской помощи Набережных Челнов, - сообщают в Минздраве Татарстана.
Еще два человека продолжают находится в уфимской больнице №21. Их состояние врачами оценивается как тяжелое и транспортировка пока может только навредить их здоровью.
Напомним, автобус с татарстанскими туристами возвращался в Набережные Челны. Во время сильного ливня он слетел с трассы и перевернулся. Погибли 6 человек, еще 8 были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело, задержан выживший водитель автобуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU