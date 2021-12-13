Гражданин Колумбии, похитивший в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей, осужден на пять лет

Эдгар Алехандро Валеро Валеро был экстрадирован в Россию в марте 2021 года. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры России

В понедельник, 13 декабря, Вахитовский районный суд Казани вынес приговор гражданину Колумбии Эдгару Алехандро Валеро Валеро, который в июле 2018 году похитил с территории Казанской ярмарки чемодан с бриллиантами и украшениями на общую сумму более 160 миллионов рублей. Мужчина получил пять лет колонии общего режима.

В своем обращении к судье Эдгар Алехандро Валеро Валеро заявил, что не хотел причинять никому вреда и попросил снисхождения. По словам мужчины, в Колумбии у него остались несовершеннолетняя больная дочь, пожилая мать и девушка с малолетним сыном, которые нуждаются в его присутствии и помощи. Он еще несколько раз попросил прощения за совершенное как у судьи, так и потерпевшего - сотрудника компании компании "Seven Diamonds", которому ранее был возвращен чемодан с драгоценностями.

Напомним, пропажу чемодана потерпевший заметил лишь в аэропорту. По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что кража произошла во время демонтажа выставочного павильона. К рабочим "на помощь" пришли трое неизвестных. Подозрений они ни у кого не вызвали и им спокойно передали одну из сумок с бриллиантами, после чего злоумышленники пропали - сбежали на заранее подготовленном автомобиле и закопали добычу.

Поимке Эдгара Алехандро Валеро Валеро помогло объявление его в международный розыск. Задержали его в Аргентине еще в сентябре 2019 года. С тех пор Россия вела переговоры о выдаче обвиняемого.

Дело непростое - процесс экстрадиции был многоступенчатым. Также на протяжении 2019-2020 годов Гепрокуратурой России дополнительно представлялись все новые и новые доказательства вины задержанного. Алехандро выслали из Колумбии только в марте текущего года.

А вот найти закопанные драгоценности удалось лишь в мае текущего года - в районе пересечения улиц Мусина и Чуйкова.

- Для нас потерянные драгоценности составляли примерно 70% от общего количества изделий. Мне кажется, что ни разу в истории России такого не было, чтобы спустя три года что-то нашлось, но благодаря полиции Казани мы все нашли, - говорил тогда директор якутской фирмы Василий Саввин.