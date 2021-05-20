Полицейские нашли четыре мешка с драгоценностями, похищенные во время Чемпионата мира по футболу в Казани: их спрятали почти в центре города

Задержанный долго не мог показать точное место, где зарыл драгоценности. Фото: пресс-служба МВД Татарстана.

Чемпионат мира по футболу в Казани запомнился не только россыпью звезд и яркими матчами, но и скандальной кражей, которую успели даже назвать "преступлением века". Тогда у одного из предпринимателей пропал чемодан с партией якутских бриллиантов. Пропажа потянула на 160 миллионов рублей

КАК УДАЛОСЬ УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТЫ

В те дни, в июле 2018 года, в столице Татарстана проходила часть матчей чемпионата мира по футболу. Тогда на "Казанской ярмарке" одновременно с этим проходила и ювелирная выставка. Именно на нее один из сотрудников компании "Seven Diamonds" привез крупную партию якутских бриллиантов.

По завершению выставки мужчина увез чемоданы с драгоценными камнями. Покидал он Казань ночью. И перед отлетом в аэропорту он заметил, что не достает бриллиантов на 160 миллионов рублей.

Возник скандал, была вызвана полиция. Правоохранители по записям с камер видеонаблюдения вычислили, что кража "века" произошла во время демонтажа выставочного павильона.

К рабочим "на помощь" пришли трое неизвестных. Подозрений они ни у кого не вызвали и им спокойно, словно по конвейеру передали один из чемоданов с бриллиантами. С ним злоумышленники тут же и пропали. Было установлено, что они сбежали на заранее подготовленном автомобиле.

КАК ИСКАЛИ ПОХИТИТЕЛЕЙ

На след похитителей вышли быстро, но к этому времени все они уже успели покинуть Россию. Одним из подозреваемых оказался гражданин Колумбии. Задержали его в Аргентине. По требованию Генпрокуратуры мужчину - Эдгара Алехандро Валеро Валеро, экстрадировали в Россию.

Задержанный не смог точно указать место, где спрятал бриллианты. Фото Генеральной прокуратуры РФ

- Он обвиняется в совершении кражи, - сообщили в Генпрокуратуры России. - Вахитовским районным судом города Казани еще 28 сентября 2018 года обвиняемому заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен розыск.

Отметим, что поимке Алехандро помогло объявление его в международный розыск. Задержали его в Аргентине еще в сентябре 2019 года. С тех пор Россия вела переговоры о выдаче обвиняемого.

Дело непростое - процесс экстрадиции был многоступенчатым. Также на протяжении 2019-2020 годов Гепрокуратурой России дополнительно представлялись все новые и новые доказательства вины задержанного.

Фото Генеральной прокуратуры РФ

Кроме того, свои коррективы внесла и пандемия коронавируса. И только 9 марта 2021 года стало известно, что в сопровождении сотрудников УФСИН и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро был доставлен в Москву.

МИМО МЕСТА, ГДЕ БЫЛИ СПРЯТАНЫ БРИЛЛИАНТЫ, ЕЖЕДНЕВНО ХОДИЛИ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ

Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. Точнее место назвать не смог. Казань город не маленький, да и за три года мог и подзабыть.

Полицейские прочесывали местность при помощи металлоискателя. Фото: МВД Татарстана.

В результате казанским полицейским пришлось исследовать огромный участок. Искали почти по всему городу. В итоге поиски увенчались успехом. Обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями.

- В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по кадрам с видео, злоумышленник закопал бриллианты в достаточно оживленном месте - на пересечении улиц Мусина и Чуйкова. Недалеко Парк Победы, рядом один из крупнейших казанских торговых центров. Кругом дома, магазины, вблизи школы и больница.

Иными словами, каждый день мимо места, где были спрятаны драгоценности на 160 миллионов проходили тысячи людей. Впрочем, попробовать поискать там клад никто так и не решился.