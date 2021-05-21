В Казани владелец похищенных бриллиантов на 160 миллиона рублей получил их обратно: «У меня есть вера в чудо»

Получив драгоценности обратно владелец поспешил с ними на самолет. Фото: МВД по РТ

В Казани глава МВД Татарстана Артем Хохорин вернул директору «Сэвен Даймондс» Василию Саввину похищенные у фирмы 2 613 бриллиантов и ювелирных изделий на 160 миллионов рублей. Напомним «кража века» произошла в столице Татарстана три года назад, когда город принимал футбольные матчи ЧМ-2018.

Тогда из павильона Казанской ярмарки после окончания ювелирной выставки подрядившись грузчиком-помощником болельщик из Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро прихватил с собой чемодан с драгоценностями и спокойно ушел. Владелец обнаружил пропажу только в аэропорту. Похитителя вроде бы вычислили по камерам видеонаблюдения, но он уже успел скрыться из Казани. Задержали Валеро в Аргентине за квартирную кражу. К слову, стало известно, что криминальный след за ним тянулся еще с Испании и Египта. В итоге гастролера все же доставили в Казань, где он во всем сознался и примерно показал, где именно в городе закопал похищенные драгоценности. С металлоискателями полицейские в течение нескольких дней искали бриллианты. В итоге было найдено все – четыре мешка. Их содержимое и передали владельцу.

- Это была идеальная работа. У вас в Татарстане – самые лучшие сотрудники, благодаря им у меня есть вера в чудо, - сказала Василий Саввин.

Передавая ему драгоценности Артем Хохорин посоветовала ему на будущее сделать выводы как выстроить охрану и оборот ценностей, чтобы их больше так не уводили прямо из-под носа.

- Кражи международного масштаба, сопряженные с особо крупным ущербом, наиболее сложны в раскрытии и расследовании. На моей памяти, а на посту министра внутренних дел Татарстана я уже 9 лет, краж с таким большим ущербом не было. Это сравнимо только с крупными экономическими махинациями или финансовыми пирамидами, - сказал глава МВД Татарстана.

Он также пообещал поощрить полицейских участвовавших в раскрытии этого преступления, а также в писках самих бриллиантов.