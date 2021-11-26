В Казани задержали подпольного цеховика, добавившего метанол в «незамерзайку», которой отравились 15 студентов

От дачи показаний подозреваемый отказался. Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках расследования обстоятельств отравления 15 студентов на вечеринке в поселке Салмачи правоохранители вышли на след предпринимателя, который продал каршеринговой компании «незамерзайку» с метанолом. Молодые люди вытаскивая купленное ко дню рожденья спиртное из багажника арендованного авто перепутали бутылки и, добавив, в стеклоомывающую жидкость ароматизаторы выпили ее. Все оказались в больнице, где одна из студенток в итоге скончалась.

Через предпринимателя следствие вышло на 26-летнего жителя Казани, который и изготовил ту самую «незамерзайку». Причем делал он ее без соответствующей лицензии и в подпольном цеху, который был оборудован на одном из складов по улице Тихорецкая.

- Мужчина задержан. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». От дачи показаний подозреваемый отказался, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного подпольного цеховика меры пресечения на время следствия.

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