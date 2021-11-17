В Казани после массового отравления студентов полицейские задержали четверых подозреваемых в продаже суррогата

Сбытчиками некачественного алкоголя оказались четыре казанца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали гражданина, у которого компания молодых людей приобрела дешевую спиртосодержащую жидкость, а также всю цепочку сбытчиков некачественного алкоголя. Ими оказались четыре казанца, которые сейчас находятся под стражей.

МВД по Татарстану продолжает проверку произошедшего и проводит необходимые следственные действия по документированию противоправной деятельности подозреваемых.

Напомним, 15 ноября в одном из частных домов поселка Салмачи под Казанью компания из 19 ребят в возрасте от 21 до 22 лет отмечала день рождения. Решив сэкономить, они купили пятилитровую бутылку некачественной водки. Вот только когда молодые люди доставали пятилитровую бутыль с суррогатом из машины, они перепутали ее с «незамерзайкой». Чтобы было повкуснее, в жидкость добавили еще и ароматизаторы: соки и газировку. Видимо, это отбило едкий запах и «незамерзайку» выпила дюжина студентов. Но компания не забыла и про дешевую водку, купленную накануне. На вечеринке студенты ничего не заподозрили, но на утро в больницы Казани стали поступать обращения молодых людей о плохом самочувствии.

Сейчас под наблюдением медиков находится 15 человек. 13 отравившихся - в больницах Татарстана, ещё две девушки — в Башкирии и Москве. По данным следственного комитета республики, состояние отравившихся оценивается как среднее и тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Но на удивление, в суррогате, с которым студенты перепутали «незамерзайку», правоохранители не обнаружили следов опасного метанола.

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