В конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» приняли участие более 40 детей-инвалидов из Мамадышского района

В рамках проведения конкурса «Пусть всегда будет солнце!» «Комсомольская правда» получила более 40 работ детей с ограниченными возможностями здоровья из Мамадышского района. Среди участников оказались несколько учащихся местной школы-интерната для детей-инвалидов.

Пятиклассник Ильнур Катаев и третиклассник Инсаф Вагапов прислали рисунки под названиями «Пусть всегда будет солнце!» и «Здравствуй солнечное лето». Оба они воспитываются в полных, многодетных семьях и любят рисовать.

Работа Ильнура Катаева «Пусть всегда будет солнце!»

Работа Инсафа Вагапова «Здравствуй солнечное лето»

Ульяна Шиманова и Диана Мартынова учатся в 7 и 8 классе того же интерната. Они назвали свои работы «Мы выбираем правильный путь» и «Сказочная сова». Со слов педагогов, Ульяна спокойная девочка, которая всегда «улыбается как солнышко», а Диана – общительная, очень любит музыку и танцы.

Работа Ульяны Шимановой «Мы выбираем правильный путь»

Работа Дианы Мартыновой «Сказочная сова»

Рисунок «Надо слушаться маму» «Комсомолке» прислал 12-летний Айназ Загидуллин – ученик все того же интерната.

«Есть на свете мальчик, который любит читать. Да, как ни странно, бывают и такие мальчики - которые любят читать», - говорят о нем сотрудники учреждения.

Работа Айназа Загидуллина «Надо слушаться маму»

Напомним, в редакцию для участия в конкурсе были отправлены 737 работ со всего Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.