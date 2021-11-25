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Общество25 ноября 2021 13:00

В конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» приняли участие более 40 детей-инвалидов из Мамадышского района

Часть из них – учащиеся местной школы-интерната для детей с ОВЗ
Источник:kp.ru

В рамках проведения конкурса «Пусть всегда будет солнце!» «Комсомольская правда» получила более 40 работ детей с ограниченными возможностями здоровья из Мамадышского района. Среди участников оказались несколько учащихся местной школы-интерната для детей-инвалидов.

Пятиклассник Ильнур Катаев и третиклассник Инсаф Вагапов прислали рисунки под названиями «Пусть всегда будет солнце!» и «Здравствуй солнечное лето». Оба они воспитываются в полных, многодетных семьях и любят рисовать.

Работа Ильнура Катаева «Пусть всегда будет солнце!»

Работа Ильнура Катаева «Пусть всегда будет солнце!»

Работа Инсафа Вагапова «Здравствуй солнечное лето»

Работа Инсафа Вагапова «Здравствуй солнечное лето»

Ульяна Шиманова и Диана Мартынова учатся в 7 и 8 классе того же интерната. Они назвали свои работы «Мы выбираем правильный путь» и «Сказочная сова». Со слов педагогов, Ульяна спокойная девочка, которая всегда «улыбается как солнышко», а Диана – общительная, очень любит музыку и танцы.

Работа Ульяны Шимановой «Мы выбираем правильный путь»

Работа Ульяны Шимановой «Мы выбираем правильный путь»

Работа Дианы Мартыновой «Сказочная сова»

Работа Дианы Мартыновой «Сказочная сова»

Рисунок «Надо слушаться маму» «Комсомолке» прислал 12-летний Айназ Загидуллин – ученик все того же интерната.

«Есть на свете мальчик, который любит читать. Да, как ни странно, бывают и такие мальчики - которые любят читать», - говорят о нем сотрудники учреждения.

Работа Айназа Загидуллина «Надо слушаться маму»

Работа Айназа Загидуллина «Надо слушаться маму»

Напомним, в редакцию для участия в конкурсе были отправлены 737 работ со всего Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.

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