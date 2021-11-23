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Общество23 ноября 2021 13:07

«Комсомольская правда» получила 737 работ участников конкурса «Пусть всегда будет Солнце!»

Самыми активными городами Татарстана оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск
Источник:kp.ru

«Комсомольская правда» завершила прием рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья для участия в конкурсе «Пусть всегда будет Солнце!». В редакцию были отправлены 737 работ со всего Татарстана. Ребятам помогали как родители, так и педагоги.

Больше всего участников – жители Казани (223) Набережных Челнов (53) и Зеленодольского района (50). Так, например, Ранэль Гимадеев, ученик казанской школы №172 для детей с ОВЗ, отправил сразу три рисунка: «Солнечный ежик», «Счастливый слоненок» и «Мудрая сова». Жизнерадостности 13-летнего мальчика и его любви к плаванью, рисованию, созданию картин из шерсти и езде верхом нисколько не мешают проблемы со здоровьем.

Работа Ранэля Гимадеева «Солнечный ежик»

Работа Ранэля Гимадеева «Солнечный ежик»

Работа Ранэля Гимадеева «Счастливый слоненок»

Работа Ранэля Гимадеева «Счастливый слоненок»

Работа Ранэля Гимадеева «Мудрая сова»

Работа Ранэля Гимадеева «Мудрая сова»

Несколько работ при помощи педагога отправила и 11-летняя челнинка Софья Трунова – воспитанница школы-интерната №86 «Омет». В свободное от учебы время девочка предпочитает гулять, петь и играть в дартс.

Работа Софии Труновой «На лугу»

Работа Софии Труновой «На лугу»

Работа Софии Труновой «Наша дружная семья»

Работа Софии Труновой «Наша дружная семья»

Пациенты одного реабилитационного центра «Доверие» шестилетние Артур Шакиров и Анатолий Яриков также приняли участие в конкурсе. Первый любит тишину и покой, второй – прогулки и маленьких динозавров.

Работа Артура Шакирова «Мое солнце»

Работа Артура Шакирова «Мое солнце»

Работа Анатолия Ярикова «Солнышко свети!»

Работа Анатолия Ярикова «Солнышко свети!»

Напомним, конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.

Победители будут выявлены посредством народного голосования и голосования авторитетного жюри. После «Комсомольская правда» организует специальную выставку из работ участников конкурса.

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