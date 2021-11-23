«Комсомольская правда» получила 737 работ участников конкурса «Пусть всегда будет Солнце!»

«Комсомольская правда» завершила прием рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья для участия в конкурсе «Пусть всегда будет Солнце!». В редакцию были отправлены 737 работ со всего Татарстана. Ребятам помогали как родители, так и педагоги.

Больше всего участников – жители Казани (223) Набережных Челнов (53) и Зеленодольского района (50). Так, например, Ранэль Гимадеев, ученик казанской школы №172 для детей с ОВЗ, отправил сразу три рисунка: «Солнечный ежик», «Счастливый слоненок» и «Мудрая сова». Жизнерадостности 13-летнего мальчика и его любви к плаванью, рисованию, созданию картин из шерсти и езде верхом нисколько не мешают проблемы со здоровьем.

Работа Ранэля Гимадеева «Солнечный ежик»

Работа Ранэля Гимадеева «Счастливый слоненок»

Работа Ранэля Гимадеева «Мудрая сова»

Несколько работ при помощи педагога отправила и 11-летняя челнинка Софья Трунова – воспитанница школы-интерната №86 «Омет». В свободное от учебы время девочка предпочитает гулять, петь и играть в дартс.

Работа Софии Труновой «На лугу»

Работа Софии Труновой «Наша дружная семья»

Пациенты одного реабилитационного центра «Доверие» шестилетние Артур Шакиров и Анатолий Яриков также приняли участие в конкурсе. Первый любит тишину и покой, второй – прогулки и маленьких динозавров.

Работа Артура Шакирова «Мое солнце»

Работа Анатолия Ярикова «Солнышко свети!»

Напомним, конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.

Победители будут выявлены посредством народного голосования и голосования авторитетного жюри. После «Комсомольская правда» организует специальную выставку из работ участников конкурса.