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Общество24 ноября 2021 11:39

Началось голосование за работы участников конкурса для детей с ОВЗ «Пусть всегда будет Солнце!».

Благотворительный аукцион с работами, в свою очередь, будет проводиться до 29 декабря
Источник:kp.ru

«Комсомольская правда» открыла голосование за работы участников конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья для участия в конкурсе «Пусть всегда будет Солнце!». Оставить свой голос и посмотреть все рисунки можно по ссылке.

Напомним, конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.

В редакцию были отправлены 737 работ со всего Татарстана. Самыми активными городами республики оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам конкурса помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования и голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» организует специальную выставку из работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

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