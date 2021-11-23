«Езжайте так, я вам верю. Дай вам бог здоровья»: В Казани после введения QR-кодов в автобусах начали увольняться кондуктора

Власти города предлагают пассажирам более спокойно вести себя по отношению к работникам транспорта. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

От вынужденной меры - введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана - больше всего страдают именно кондуктора автобусов. Именно они приняли на себя главный удар в виде накопившегося негатива со стороны пассажиров. И это не только грубые слова, но и нападения.

- Раньше они (пассажиры. - Ред.) нас и так не жаловали, а сейчас так и вообще кошмар творится. Первыми начали не выдерживать такого отношения сотрудницы из ближнего зарубежья, - рассказал «Комсомолке» на правах анонимности кондуктор одного из автобусных маршрутов.

Напомним, не так давно в общественном транспорте Казани снова подорожал проезд за наличные. Сейчас он стоит 35 рублей. Это не могло не вызвать неудовольствие со стороны горожан, как бы им ни обосновывали необходимость этого. А начиная с этого понедельника можно сказать, что у некоторых пассажиров, а именно у кого нет QR-кода, сильно «накипело». За первый день этой недели в общей сложности таковых не пустили в общественный транспорт Казани 2289 человек. При этом часть из них была выявлена уже во время движения при обезличивании, когда кондуктора проверяют QR-коды. Вызывать полицию пришлось 18 раз, были составлены протоколы об административных нарушениях.

- В троллейбусах, трамваях и метро было обнаружено 1256 человек без QR-кодов, не допущены в транспорт 756 жителей города. Обращаться к сотрудникам правоохранительных органов пришлось семь раз, - подсчитал итоги первого дня действия новых коронавирусных ограничений комитет по транспорту Казани.

В итоге, по данным Минтранса Татарстана, число не допущенных в транспорт города пассажиров за понедельник - это всего 0,57% от общего пассажиропотока в день. Всего же за один день введения QR-кодов в Казани он снизился на 25%.

- При этом план по выручке за все кругорезы по маршруту нам начальство не снизило. А ты попробуй всех успей «обилетить». Это при том, что у одних смартфоны начали отказывать при сканировании QR-кодов, у других его камера во время движения теряла фокус и тоже нормально ничего не считывала, - прокомментировал «Комсомолке» кондуктор автобуса.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ПАССАЖИРОВ

Автобус едет по дороге и ожидаемо трясется. Женщина-кондуктор усердно пытается отсканировать QR-код, но ничего не выходит - выданный правительством бюджетный смартфон не хочет фокусироваться на коде. Пытается около минуты, а потом сдается: «И вот так - целый день. Ну не хочет он (смартфон. - Ред.) читать коды. Езжайте так, я вам верю. Дай вам бог здоровья».

Автобус уже полный. Из-за того, что смартфон с трудом сканирует коды, кондуктор проверяет их у части пассажиров лишь зрительно.

- Не хочет сканировать?

- Зависает. Еще бы не зависал с таким количеством народа.

Пытается еще немного, потом снова убирает смартфон в карман и просто спрашивает наличие кода у пассажира.

НАДО ВЕСТИ СЕБЯ СПОКОЙНЕЕ

Отметим, ранее было заявлено, что республика субсидирует убытки, которые понесут перевозчики из-за введения QR-кодов в общественном транспорте, но кондуктора не могут заглядывать так далеко, им все равно нужно выполнять план по выручке, что сейчас, по их словам, не так и просто. Поэтому они так же раздражены, как и пассажиры.

- Не проверял, честно, потому что ну реально всех просто не «обилетить» - выйдут зайцы на своих остановках. Да к тому же у нас внутри автобуса камеры видеонаблюдения сломаны, - признался собеседник «Комсомолки».

Проработал кондуктором он всего несколько недель, начинал в то время, когда еще и никто не думал, что QR-коды введут в общественном транспорте. И вот в понедельник в конце дня уволился.

- Вот пересел пассажир из другого автобуса, я прошел мимо него, а он начал мне высказывать, что мы такие-сякие, заставляем показывать QR-код. Я ответил, что сейчас его никто не трогает и не надо скандалить. В общем, слово за слово, и потасовка произошла. Вот и уволился, - признался кондуктор корреспонденту «Комсомолки».

И он не один такой. Власти города уже не раз напоминали пассажирам, что надо более спокойно вести себя по отношению к кондукторам и водителям, иначе они начнут увольняться и из-за этого с улиц просто начнут пропадать автобусы.

СКАЗАНО

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов:

«Кондуктора и водители справляются неплохо, ведут себя принципиально. Мы работников транспорта будем максимально поддерживать. Они стоят на страже, в первых рядах, когда, возможно, больной человек заходит в транспорт и тем самым порождает большие риски. Нужно не допускать в отношении их грубости. А самих работников транспорта прошу быть предельно вежливыми. Несколько дней будет тяжело, потом все войдет в колею. Работа наладится, мы быстро привыкнем».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти Ульяновска из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут перенять опыт Татарстана и тоже ввести проверку QR-кодов в общественном транспорте.

- Это (введение QR-кодов в общественном транспорте. - Ред.) приводит к очень большим затруднениям. Такого не хотелось бы пожелать нашим гражданам. Но если ситуация будет ухудшаться, то к таким мерам, я не исключаю, мы вынуждены будем прибегнуть, - сказал мэр города Вавилин во время заседания оперштаба по развитию Ульяновска.