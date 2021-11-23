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Здоровье23 ноября 2021 12:09

Власти Ульяновска могут перенять опыт Татарстана и ввести QR-коды в транспорте

Новые антиковидные ограничения будут разработаны, если эпидситуация в городе не улучшится.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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QR-коды в общественном транспорте Татарстана были введены 22 ноября.

QR-коды в общественном транспорте Татарстана были введены 22 ноября.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Стало известно, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Ульяновске могут быть введены новые антиковидные меры – QR-коды в общественном транспорте. Равно как и в Татарстане, пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами там смогут только привитые, переболевшие или люди с медотводом от прививки при наличии соответствующих сертификатов. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил глава города Дмитрий Вавилин.

«Это (введение QR-кодов в общественном транспорте – ред.) приводит к очень большим затруднениям. Такого не хотелось бы пожелать нашим гражданам. Но если ситуация будет ухудшаться, то к таким мерам, я не исключаю, мы вынуждены будем прибегнуть», - сказал Вавилин во время заседания оперштаба по развитию Ульяновска.

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