В Казани из-за коронавируса появилась новая вакансия – в метро срочно набирают контроллеров QR-кодов

При этом контроллер должен и сам иметь QR-код. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В связи с этим МУП «Метроэлектротранс» объявил о срочном наборе новых сотрудников в метрополитен. Речь идет о людях, которые будут на входе на станцию проверять QR-коды о вакцинации, перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев и медотводе от прививки. Тут, к слову, подойдет как электронный вариант, так и код или официальная справка на бумаге.

Напомним, что в связи введением системы наличия сертификатов у пассажиров функции по их проверки возложили на самих перевозчиков. Вот и приходится им выкручиваться. Правда, президент Татарстана Рустам Минниханов все же пообещал выдать субсидии транспортным предприятиям из-за необходимости покупки ими технических средств для проверки QR-кодов. Также решается вопрос о помощи перевозчикам, которые будут терпеть убытки из-за снижения пассажиропотока после 22 ноября.

Итак, что же предлагает МУП «Метроэлектротранс» кандидатам в контроллеры QR-кодов. Это график работы «два на два», возможность выхода в периоды с 6.00 до 18.00 или с 12.00 до 00.00. Соискателям обещается зарплата 20 тысяч рублей в месяц на руки. Вот только, чтобы проверять наличие сертификатов на входе в метро, контроллер должен и сам иметь QR-код.

ШТРАФЫ

Стоит отметить, что с 22 ноября в Татарстане за проезд в общественном транспорте без QR-кода грозит немалый штраф. Для физических лиц максимальная планка установлена до 30 тысяч рублей, должностные лица рискуют получить санкции в размере до 50 тысяч, но больше всего пострадают юридические лица – им грозит штраф до 300 тысяч рублей. При это его может заплатить и сам перевозчик, если не будет проверять у пассажиров наличие сертификатов.

КСТАТИ

Если посчитать, то по сути предлагаемая контроллерам зарплата весьма неплоха для Казани, правда, он должен будет выдерживать различные нападки со стороны пассажиров. В целом же отмечается, что в столице Татарстана средняя зарплата за восемь месяцев 2021 года выросла на 12,3%, но это без учета инфляции. С ней рост не такой большой – на 5,6%. В итоге, согласно официальным данным, на крупных и средних предприятиях города люди сейчас получают более 54 тысяч рублей в месяц. Отметим, что по Татарстану в целом этот показатель равен 42 539 рублям.