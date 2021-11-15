Казань вошла в топ-6 по размеру средней зарплаты среди крупных городов России

С 2020 года она выросла на 12,3%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По показателям средней зарплаты Казань в этом году улучшила свой результат и поднялась с седьмой на шестую строчку среди крупных городов. Так, за восемь месяцев 2021 года сотрудники больших и средних предприятий стали получать более 54 тысяч рублей, когда как по республике речь идет о 42 539 рублях. Сообщает портал kzn.ru.

Таким образом зарплата в городе, по сравнению с прошлым аналогичным периодом, выросла на 12,3%, а с учетом инфляции на 5,6%.

Впереди столицы Татарстана по размеру среднемесячной зарплате оказались Красноярск (62 765 рублей в месяц), далее Екатеринбург (61 391 рублей в среднем), Уфа (55 722 рублей), Новосибирск (55 438 рублей) и Нижний Новгород (55 198 рублей).