Чудом выжившая в авиакатастрофе в Татарстане все равно собирается прыгать с парашютом

Совершить прыжок с парашютом Светлана с сыном планировали еще в июле. Фото: личный архив Светланы Шариповой

Заслуженный работник культуры Башкортостана Светлана Шарипова вместе со своим 16-летним сыном чудом избежали гибели в авиакатастрофе с самолетом L-410 в Татарстане. 10 октября они должны были прыгать с парашютом в тандеме с инструктором.

За день до трагедии Светлане позвонили из аэроклуба «Мензелинск» и сообщили, что их вылет состоится, так как есть два свободных места.

- Наши с сыном прыжки по разным причинам переносился семь раз – то нас не вносили в список, то не было мест, то погода была нелетная. Один раз причиной отказа послужили технические работы. Обычно такое выполняют планово, поэтому у меня возникли подозрения, что неполадки техники обнаружились внезапно, - рассказала «Комсомолке» Светлана Шарипова.

Но мать с сыном так и не попали на борт самолета и избежали гибели в авиакатастрофе.

- У себя в городе мы проходим обучение по прыжкам в тандеме. Посоветовавшись, сын сказал, что прыгнуть мы еще успеем, а сейчас лучше сконцентрироваться на его образовании. Я согласилась, мы решили не ехать в Мензелинск, - отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Светлана.

При этом, по ее словам, она не единственный человек, который должен был сесть в тот самолет, но, можно сказать, чудом не попал туда.

- Местный организатор прыжков парашютист-любитель Азат Магадеев, который должен был везти нас в Татарстан, тоже пропустил вылет. Он просто проспал назначенное время, - рассказала «Комсомолке» Светлана Шарипова.

Сразу после произошедшей трагедии у женщины возникли смешанные чувства.

- Вроде как надо радоваться за себя, но бурной радости нет. Очень жалко погибших ребят, - призналась она «Комсомолке».

При этом, несмотря на эту авиакатастрофу, Светлана вместе с сыном все равно собираются прыгнуть с парашютом, причем в том же аэроклубе Мензелинского района.

- В ближайших населенных пунктах лицензия на прыжки в тандеме с высоты 4 000 метров есть только в Мензелинске. Думаю, снаряд в одну и ту же яму дважды попадать не будет. Надеюсь, теперь подход будет более ответственный, а в аэроклубе проведут соответствующую проверку на исправность самолетов, - считает Шарипова.

Тем более, по ее словам, основные данные о их с сыном подготовке уже хранятся в базе аэроклуба – для прыжка им нужно всего лишь повторно пройти медкомисиию и инструктаж.

Напомним, в 10 октября легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53

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