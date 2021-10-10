«Я в это время летал по самолету»: выживший в авиакатастрофе в Татарстане парашютист рассказал о трагедии

Президент Татарстана Рустам Минниханов поговорил с выжившим, который сейчас находится в больнице Набережных Челнов. Фото: скриншот с видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в больнице Набережных Челнов парашютистов, выживших в авиакатастрофе в Мензелинском районе.

Один из них – житель Ульяновска Вячеслав Пискунов, рассказал главе республики, что произошло в момент трагедии.

- Сознание не терял? – спросил Минниханов.

- Нет, - ответил парашютист.

- Самолет перевернулся? – спросил президент Татарстана.

- Да. В этот момент я летал по самолету, - рассказал Вячеслав Пискунов.

Он также сообщил, что ни один из парашютистов не был пристегнут. В самолете для них были только боковые лавки и для удобства совершения прыжков там не пристегиваются.

У Вячеслава, который сидел в задней части самолета, врачи диагностировали перелом левой ключицы и компрессионный перелом третьего поясничного позвонка. При этом парашютист может самостоятельно двигать ногами. В больнице его будут наблюдать нейрохирург и травматолог.

Следит за состоянием Вячеслава Пискунова и и.о. главы Минздрава Ульяновской области Александр Гашков.

- Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, но угрозы жизни в настоящее время нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. В настоящее время показания для транспортировки пациента в Ульяновск отсутствуют, написал Гашков в своем Инстаграме.

Известно, что в Татарстан из Ульяновска к Вячеславу Пискунову собралась ехать его жена. Пока же, по словам врачей, необходимости в ее присутствии нет.

Напомним, в это воскресенье легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53

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