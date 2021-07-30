В Казани задержали Кирилла Доронина, основателя финансовой пирамиды "Финико"

Перед задержанием Доронин успел удалить свой аккаунт в соцсетях. Фото: Instagram.com.

Основателя финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина задержали в Казани. В офисах компании прошли обыски, а сам Доронин аккурат перед задержанием удалил свой аккаунт в Инстаграме, где в последние дни активно общался с вкладчиками, обещая вернуть им вложенные деньги. Уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере» было возбуждено еще 3 декабря прошлого года.

ЧТО ПРЕДЛАГАЛИ ВКЛАДЧИКАМ

По версии следствия, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь от имени организации "Финико", осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом, были получены не менее 70 миллионов рублей, при том, что по убеждению следствия фактически инвестиционная деятельность не велась.

- На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение. Проводятся все необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины совершения преступления, - прокомментировали ситуацию в МВД Татарстана.

Впрочем, на удочку финансовой пирамиды попались не только жители Татарстана. По всей стране от "Финико" пострадали порядка 100 тысяч человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами.

КАК РАБОТАЛА ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА "ФИНИКО"

"Финико" предлагала супервыгодные инвестиции в криптовалюту. Обещала до 30% прибыли в месяц. В рекламе задействовали самых известных блогеров. Они рассказывали о том, что за полгода купили новые машины и квартиры. Реклама изобиловала заумными словами.

Вот цитата с одного из сайтов компании (их несколько десятков - тоже плохой знак): «Финико - автоматизированная система генерации прибыли, она работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов… Ваши деньги управляются командой узконаправленных профессионалов. 150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3 – 5% в день».

Успех пирамиды заключался еще и в том, что мошенники активно били по болезненным точкам россиян. Помимо инвестиций были и другие программы - с реальными активами. По одной из них компания предлагала за 10 месяцев закрыть любой долг клиента за 35% от суммы. А в рамках еще одной программы предлагала клиентам купить недвижимость или автомобиль за 35% от их стоимости и получить их в собственность через 120 дней. На первом этапе кто-то действительно их получал. Или просто рассказывал об этом подписчикам, чтобы заработать проценты от каждого нового приведенного клиента.

В какой-то момент сайт компании просто перестал работать. Личные кабинеты оказались заблокированными. Деньги выводить не получалось.

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