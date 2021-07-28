Суммы ущерба от 100 тысяч до 10 миллионов: пострадавшие от Finiko татарстанцы массово пишут заявления в полицию

Люди рассчитывают вернуть свои вложения. Фото: Андрей МИНАЕВ

Жители Татарстана массово несут в полицию заявления о том, что они пострадали от действий организации Finiko. В производстве Главного следственного управления МВД по РТ находится уголовное дело, возбужденное 3 декабря 2020 года, в отношении неустановленных лиц по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».

По версии следствия, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь от имени организации «Finiko», осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом, были получены не менее 70 миллионов рублей, при том, что по убеждению следствия фактически инвестиционная деятельность не велась.

- На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение. Проводятся все необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины совершения преступления, - прокомментировали ситуацию в МВД Татарстана.