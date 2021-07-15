Это уже не организации уровня МММ: как распознать финансовую пирамиду

Если предлагают доход заметно выше рыночного, то стоит задуматься. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На сегодняшний день в списке потенциально нелегальных организаций и проектов на финансовом рынке России числятся порядка 2 тысяч компаний, и с каждым годом они становятся все популярней у жителей российских городов, в том числе Казани. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Нурания Хайруллина. Она объяснила, как распознать финансовую пирамиду и уберечь деньги от мошенников.

На сайте регулятора опубликован список организаций с признаками нелегальной деятельности. В нем можно найти не только название мошеннической компании, но и узнать, чем именно она занимается, адрес ее сайта и получить другие важные сведения. Однако главный отличительный признак финансовый пирамиды – отсутствие лицензии Банка России.

- Если вам предлагают сверхвысокие доходы, которые сильно отличаются от рыночных, то это уже повод задуматься, нет ли здесь подвоха. Современные пирамиды – это уже не организации времен МММ. Они спекулируют на модных темах, таких как криптовалюта, – поделилась заместитель управляющего.

Она отметила, что у криптовалют нет никаких гарантий. В большинстве стран их нельзя использовать для оплаты услуг и товаров, у них нет единого эмитента, а стоимость постоянно колеблется.

Спикер добавила, что к признакам финансовой пирамиды также относятся гарантия сверхприбыли, получение вкладчиком доходов за счет средств привлеченных им новых клиентов, отсутствие подтверждения инвестиций и контактов для связи.

Кроме того, Нурания Хайруллина рассказала, что не всегда мошенники предлагают денежную прибыль. Они могут обещать путевки за полцены, кешбэк за покупку ювелирных украшений или даже помощь в закрытии кредитов. Спикер также отметила, что на сегодняшний день пирамиды практически полностью ушли в онлайн, и люди лишаются денег буквально за 2-3 касания экрана смартфона.

- Люди верят в возможность получить большую прибыль без особых усилий. Так обстояло дело с организацией Antares Limited, которая предлагала гражданам якобы инвестировать деньги в различные программы иностранных компаний-партнеров и собственные проекты, в том числе в криптовалюту Antares», – рассказала она.

Деятельность этой компании уже прекращена, ее сайт заблокирован. Однако все еще пользуются спросом так называемые «партнерские программы» Antares Limited – Synergy и Frendex. У этих организаций также обнаружили признаки нелегальной работы.

Заместитель прокурора РТ Юлия Наумова добавила, что если вы уже попались на удочку мошенников, необходимо тут же обратиться в правоохранительные органы.

- Если вы посчитали, что вас обманули, а это значит, что вы не смогли получить вложенные средства или обещанную прибыль, то вам немедленно нужно обратиться в любые правоохранительные органы. Они передадут заявление по нужному адресу. Ждать не стоит. Чем раньше вы обратитесь, тем быстрее правоохранители смогут понять схемы мошенников, обнаружить имущество, денежные средства и принять меры, – отметила Наумова.

Также она призвала казанцев повышать финансовую грамотность. Для этого Банк России создал специальный сайт, на котором можно узнать, как распознать финансовую пирамиду и что делать, если вы стали жертвой мошенников.

Кроме того, для школьников и студентов проходят онлайн-уроки финансовой грамотности, а для тех, кто постарше, реализуется проект «Грамотный инвестор». Принять участие в них может любой желающий абсолютно бесплатно.