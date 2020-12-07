В Татарстане обнаружили финансовую пирамиду

Прокуратура республики взяла на особый контроль ход и результаты расследование этого дела. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На территории республики сотрудники правоохранительных органов выявили еще одну финансовую организацию, действия которой напоминают финансовую пирамиду. Сейчас сотрудники прокуратуры уже передали в Главное следственное управление МВД Татарстана собранные материалы на компанию "Финико". Поводом стали выявленные многочисленные нарушения, в частности - не соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере на территории России.

Во время доследственной проверки установлено, что все началось с августа 2019 года по декабрь 2020 года, когда пока неустановленные лица, представляясь сотрудниками "Финико", в Татарстане и в других регионах страны организовали активную деятельность по привлечению денежных средств простых граждан. Мотивировали это высокоэффективностью их использования после внесения средств в качестве инвестиций в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Все тем, кто проявил интерес и внес деньги, гарантировали прибыль в размере до 25% в месяц.

Но, как оказалось, лицензии на осуществление деятельности какой-либо деятельности форекс-дилера компании "Финико" не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована вовсе.

- Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 миллионов рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье "Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере".

Прокуратура республики взяла на особый контроль ход и результаты расследование этого дела.