Последствия ливня и сильного ветра в Казани 13 июля 2021: на людей и машины падали деревья, срывало кровлю со здания

На улице Максимова дерево упало на двух женщин и одного ребенка. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 13 июля, в Казани сбылось штормовое предупреждение Гидрометцентра Татарстана – город накрыла гроза с ливнем и сильным ветром до 17 м/с. Несмотря на то, что ненастье днем прошло очень быстро, его последствия будут устраняться еще некоторое время.

ПАДЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И СОРВАННАЯ КРОВЛЯ

Так, первое сообщение в экстренные службы Казани поступило с улицы Максимова в Авиастроительном районе города. Там около дома №2 на людей – двух женщин и малолетнего мальчика, ветер повалил огромное дерево. Его просто вырвала с корнями. Взрослые были госпитализированы, а ребенок, который отделался ссадинами, в итоге забрали родители. К слову, помимо людей, упавшее дерево накрыло и три припаркованных автомобиля.

Дерево выдрало с корнем. Фото: МЧС Татарстана

После пришло сообщение из Ново-Савиновского района Казани. Там ненастьем сорвало балконную раму с дома №64 по улице Адоратского. Конструкция рухнула вниз. К счастью, никто при этом не пострадал.

Далее в 12.55 в экстренные службы поступила информация о том, что в Советском районе ветром со здания Минюста Татарстана (улица Космонавтов, 59) сорвало часть кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Части конструкции упали на три легковых автомобиля. Люди не пострадали.

Через пять минут после этого стало известно, что в Вахитовском районе около дома № 9/23 на улице Зинина ветром на припаркованные машины повалило дерево. При этом оно еще оборвала ближайшие электропровода. Опять же, к счастью, обошлось без пострадавших.

Затем, в 13.11 в экстренные службы очевидцы сообщили об еще одном падении дерева. В этот раз все произошло возле дома №13 по улице Академика. Дерево под напором ветра рухнуло на тротуар. В этот момент там никого не было, так что обошлось без пострадавших.

А в 13.30 снова поступает информация о падении дерева. Оно своей массой обрушилось на автомобиль, припаркованный около дома № 17а на улице Габишева. Тут так же обошлось без пострадавших.

- В настоящее время последствия непогоды устраняют соответствующие службы ЖКХ, - отметили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что во время ненастья сообщений об аварийном отключении электроэнергии в Казани не поступало.

ПОДТОПЛЕНИЕ УЛИЦ И ОСТАНОВКА ТРАМВАЕВ

Сильный ливень успел подтопить в Казани улицы Камала, Танковая, Восстания, Мавлютова, Гагарина и Право-Булачная, а также проспекты Победы и Ибрагримова. Дежурные бригады тут же начали там очищают ливневки от мусора.

Случайный мусор, трава и листья забили ливневки на восьми улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в городе из-за последствий ливня временно приостановили движение трамваев №5, 5а на улице Тукая и № 1, 6 на улице Соловецких Юнг. Пути залила вода. Последствия ненастья были быстро устранены. Задержка в работе маршрутов составила 57 и 37 минут соответственно.