Сильный ливень в Казани 13 июля 2021: подтопило восемь улиц

Ливневки оказались засорены случайным мусором, травой и листвой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 13 июля, на Казань обрушилось ненастье – ливень и сильный ветер до 17 м/с. Практически сразу случайным мусором, травой и листвой оказались засорены ливневки. Подтопило восемь улиц.

- Дежурные бригады сейчас очищают ливневки на улицах Камала, Танковая, Восстания, Мавлютова, Гагарина, а также на проспектах Победы и Ибрагримова, - сообщает мэрия Казани.

Также туда поступали сообщения и о подтоплении на улице Право-Булачная. Там во время сильного дождя вода не может сойти за короткое время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани из-за сильного ветра дерево обрушилось на двух женщин и одного ребенка

С места происшествия госпитализированы два человека (подробности)