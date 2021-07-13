Сильный ливень в Казани 13 июля 2021: подтопило восемь улиц

Ливневки оказались засорены случайным мусором, травой и листвой.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этот вторник, 13 июля, на Казань обрушилось ненастье – ливень и сильный ветер до 17 м/с. Практически сразу случайным мусором, травой и листвой оказались засорены ливневки. Подтопило восемь улиц.
- Дежурные бригады сейчас очищают ливневки на улицах Камала, Танковая, Восстания, Мавлютова, Гагарина, а также на проспектах Победы и Ибрагримова, - сообщает мэрия Казани.
Также туда поступали сообщения и о подтоплении на улице Право-Булачная. Там во время сильного дождя вода не может сойти за короткое время.
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