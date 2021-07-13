В Казани из-за последствий ливня приостановили движение трамваев

Движение трамваев в Казани остановлено из-за подтопления улиц города Фото: Евгения БУБЛИК

Движение трамваев в Казани остановлено из-за подтопления улиц города после сильного ливня. Сообщила пресс-служба мэрии города.

Таким образом, временно приостановлено движение трамваев №5, 5а на улице Г.Тукая и № 1, 6 на улице Соловецких Юнг. Последствия непогоды устраняются.

Напомним, в этот вторник сильный ливень подтопил улицы Камала, Танковая, Восстания, Мавлютова, Гагарина и Право-Булачная, а также проспекты Победы и Ибрагримова. Дежурные бригады сейчас там очищают ливневки от мусора.

Также из-за сильного ветра на улице Максимова дерево обрушилось на двух женщин и одного ребенка.

- У мальчика царапины от веток. Его забрали родители. Две женщины были госпитализированы. У одной из них ушибы головы и спины, - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что во время ненастья сообщений об аварийном отключении электроэнергии в Казани не поступало.