В Татарстане на 13 июля из-за грозы и сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Во время ненастья возможны шквалы ветра до 24 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2.00 до 22.00 13 июля на территории республики местами прогнозируются грозы, ливень и град, а также кратковременное усиление ветра – с 13.00 до 22.00 возможны шквалы до 24 м/с. В связи с этим Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение.

При этом в этот вторник будет все так же жарко. Ночью температура воздуха в западных районах региона может подняться до +19 градусов. А днем она будет в пределах от +26 до +31 градуса. В целом же ожидается погода с переменной облачностью и кратковременные дожди.