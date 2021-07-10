«Потерять дочку и внучку…это никакое время не лечит»: в память о погибших на «Булгарии» родственниках житель Татарстана построил мечеть

В Трагедии мужчина потерял дочь и внучку. Фото: Лика ИСАЕВА

10 июля 2011 года во время катастрофы теплохода «Булгария» погибла семья Киселевых – сотрудница миграционной службы Татарстана Эльвира, ее муж Дмитрий и их трехлетняя дочь Диана. Через год в селе Шапши Высокогорского района появилась мечеть «Мадина», которую в память о погибших родных построил Альберт Тазов, отец Эльвиры.

- На «Булгарии» погибли не только дочь, но и зять, и внучка. Что изменилось за эти годы? В лучшую сторону ничего не изменилось. Я не говорю, что совсем плохо жить. Нет, нормально все. Но та тоска… Поймите, что потерять внучку, потерять дочку, это никакое время не лечит.

Сейчас Альберт Тазов живет в новом доме в родной деревне Шапши Высокогорского района республики. В той же деревне растет племянница жены бывшего строителя, а теперь пенсионера. Она на две недели старше погибшей Дианы. Волей неволей, мужчина сравнивает ее с внучкой, представляя, что внучка сейчас была бы тоже такой.

На окраине села Тазов после смерти родных начал строить мечеть. Это единственное, что помогло ему выйти из депрессии, когда мужчина в очередной раз ловил себя на мысли о нежелании жить дальше. Вот и началось строительство мечети, чтобы отвлечь себя от плохих мыслей.

Мечеть строили всем миром, многие помогали бесплатно. Фото: Лика ИСАЕВА

- Аллах меня вывел из этого состояния, - вытирает слезы пенсионер. – Слава богу, мечеть сейчас работает, функционирует, у нас свой мулла молодой, который закончил мусульманскую академию, ведутся богослужения.

Мечеть Альберт Иванович назвал в честь своей матери «Мадина». 90-летняя женщина так и не узнала о гибели внучки и правнучки. Ей говорить не стали. Через три месяца женщина скончалась.

Альберт Иванович с горечью вспоминает, что Киселевы практически опоздали на тот рейс. Искали место для парковки, Эльвира спросила отца, может ли она поставить машину у его офиса. Забежали на судно самыми последними. Тазов все прокручивает назад тот день. Погода в Казани была плохая, ветер, ливень. Мужчина грешит мыслями, хоть бы они в аварию попали! Нет, ничего такого не произошло, и они уехали.

Тазов вспоминает, что накануне отправки в рейс «Булгарии» ему было предупреждение, но он его не понял. В тот же год у него умер армейский товарищ. Почтить память товарища на 40 дней его смерти Альберт Иванович не смог, но в ночь перед трагедией погибший друг ему приснился. Они вместе спасали женщин, оказавшихся в воде, но те плыли в разные стороны. Утром Альберт, вспомнив сон, даже мысленно обратился к другу: «Саш, ты что, за мной пришел? Извини, навестить не смог». Сейчас он понимает, что армейский друг неспроста приснился, это было предупреждение.

Днем 10 июля позвонила Эльвира, отчиталась перед отцом: «У нас все хорошо, Диана тут бегает». Это был последний раз, когда мужчина поговорил с дочерью.

Кто виноват в смерти родных? Тазов назвал двух человек.

Мечеть функционирует и принимает всех. Фото: Лика ИСАЕВА

- Вы понимаете, оттого, что дадут им 10 лет, дадут пожизненное – мне ведь от этого легче не станет! Были призывы «Давайте отомстим, давайте отомстим!». А что толку-то? Если это, правда, что капитан знал об этом шторме, что он будет… Он разговаривал с Инякиной. Это два человека, я считаю, которые погубили наших детей.

Мужчина говорит о том, что во время суда вскрылся тот факт, что Александр Островский пытался достучаться до Светланы Инякиной, что теплоход в таком плохом состоянии, не лучше бы людей отправить автобусом назад? Но взять на себя громадные расходы по возврату денег за этот круиз капитан не захотел. В итоге – гигантская волна перевернула судно, и погибли люди. «Все произошло из-за денег», - резюмирует Тазов.

Государство выплатило по миллиону рублей за гибель каждого. Альберт Иванович долго добивался того, чтобы назначили выплаты за погибшую Диану. Но закон предусматривает выплаты только кровным прямым родственникам, деды и бабушки не считаются, даже если погибли вместе с ребенком одновременно. Не ради денег Тазов писал письма вплоть до Президента России – ему нужны были средства для строительства детской площадки во дворе дома, где жила дочь и ее семья. Для строительства мечети мужчина собрал все средства, что у него были, продал только что построенный дом. Строить мечеть помогали люди, узнав, что пришлось пережить отцу и деду. Что-то продавали с большой скидкой, не брали деньги за свою работу, и даже бесплатно подгоняли строительную технику. Даже архитектор не взял ни копейки за проект мечети, узнав, что сподвигло Тазова на это строительство.

Сейчас в светлых залах мечети Альберт Тазов словно встречается с погибшими родными.

- Хорошо здесь, словно умиротворение какое-то, - обронил он, смотря на зеленоватое убранство храма.