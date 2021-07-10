Крушение теплохода "Булгария" 10 июля 2011 года: что известно спустя 10 лет после трагедии

В результате трагедии погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Ровно 10 лет назад, 10 июля 2011 года, произошла самая страшная трагедия в новейшей истории России - крушение теплохода «Булгария». Корабль затонул в Камско-Устьинском районе. Из находившихся на борту 201 человека спасти удалось только 79, 122 человека – погибли.

«МЫ ТОЧНО ВОТ НА ЭТОМ ПОПЛЫВЕМ?»

9 июля «Булгария» отправлялась в двухдневный туристический круиз до Болгара и обратно. Вечером в казанском речном порту было многолюдно. Люди искали нужный теплоход. На причале красовались несколько красавцев-лайнеров, на фоне которых «Булгария» выглядела, как маршрутка «Газель» среди новеньких автобусов.

Казанский речпорт - отсюда в свое последнее путешествие отправилась "Булгария". Фото: Лика ИСАЕВА

- Мы точно вот на этом поплывем? Мы на нем до Болгара-то дойдем? – задавались вопросом пассажиры.

- До Болгара дойдем, и, если надо, хоть до Китая, - успокоил пассажиров кто-то из членов экипажа (данные из воспоминаний одного из выживших в трагедии).

Практически все люди в речном порту обратили внимание на сильный наклон «Булгарии» направо, но особого значения этому не придали, может так неудачно его пришвартовали, да и подумаешь крен, у нас с таким креном половина автобусов по городу ездит.

В 20.00 «Булгария» вышла в рейс и взяла курс на Болгар. Теплоход шел медленно, пассажиры отмечали невыносимую духоту на борту судна. Кто-то спасался от нее в баре, попивая прохладительные напитки, кто-то просто терпеливо ждал, когда же судно причалит в пункте назначения. «Булгария» добралась до Болгара в районе 6:00. Далее – утренняя экскурсия и в обратный путь.

Курс на Казань «Булгария» взяла в 10:15. Устав от утомительного дня, многие спят. Некоторые из них так и не проснутся.

"Мертвая" "Булгария" четыре года дрейфовала у берега. Фото: "КП" Архив

ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ ЖИЗНИ

Примерно в 12:30 «Булгария» начинает поворот налево. Погода к тому моменту испортилась, ветер, дождь, ухудшение видимости. При этом, все в команде знали, что при перекладке рулей влево все теплоходы приобретают дополнительный динамический крен на правый борт. Учитывая тот факт, что у «Булгарии» и так был наклон направо, угол крена оказался в 9 градусов. При таком крене иллюминаторы правого борта вошли в воду, вследствие чего через открытые иллюминаторы за 1 минуту в отсеки судна поступило около 50 тонн забортной воды.

Чтобы уменьшить площадь воздействия ветра на левый борт, капитан решил лечь курсом «на ветер». Для этого рули были положены на 15 градусов влево. Такие данные приведены в отчете Ространснадзора. В результате крен увеличился и суммарное количество поступающей в отсеки судна воды достигло 125 тонн в минуту. После этого все иллюминаторы и часть главной палубы правого борта погрузились в воду. За последующие 5-7 секунд произошло резкое увеличение крена от 15 до 20 градусов. Это был конец, вытянуть корабль из такого положения не получилось. В результате чего судно опрокинулось на правый борт и затонуло.

Многотонная «Булгария» полностью ушла под воду чуть более чем за две минуты…

Венки на воде в память о погибших. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Подать сигнал тревоги моряки не могли, радиорубка находилась как раз с правой стороны. Ее залило водой одной из первых. Всем, кому удалось выбраться на поверхность воды оставалось только ждать, что рядом находится какой-нибудь корабль, который их спасет.

«ТРЕВОГА! ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

Шло время, но никого поблизости не было. Люди в отчаяние кричали, звали на помощь. Спустя примерно полчаса на горизонте появились два судна – сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский – 66», но они не остановились, чтобы помочь пассажирам.

Только ближе к 13:30 к месту трагедии подплыл теплоход «Арабелла». Маршрут двух кораблей был в чем-то схож. «Арабелла» выполняла туристический круиз Казань - Елабуга - Булгар - Казань. Два корабля встретились еще в Болгаре. Пассажиры «Арабеллы» вспоминали, что им даже пришлось проходить через «Булгарию», чтобы сойти на берег. Еще тогда они удивлялись, как это судно еще пассажиров на борт берет.

Забыть страшные минуты июля 2021 года не просто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Булгария» отчалила из Болгара примерно на 1,5 часа раньше «Арабеллы». По воспоминаниям пассажиров круизного лайнера, на часах было чуть больше 13:00, когда услышали крик капитана «Арабеллы» Романа Лизалина – «Тревога! Человек за бортом!».

«Я НЕ МОГУ ОЦЕНИВАТЬ РЕШЕНИЕ ДРУГОГО КАПИТАНА,,,»

Спасенным оказался один из членов экипажа «Булгарии». Он проплыл примерно километр на спасательном круге. Именно он и указал, где затонуло судно и попросил команду «Арабеллы» спасти тех, кто уцелел.

- В этот день была сильная волна, порывистый ветер, дождь, погода была неблагоприятной. Если смотреть на мореходные качества судов, то для моего судна такая погода была приемлемой, а «Булгария»…Я не могу оценивать решение другого капитана. Если бы он подозревал какие-то риски. Он, наверное, бы не пошел в рейс, - вспоминает тот роковой день Роман Лизалин.

Роман Лизалин досконально помнит всю спасательную операцию десятилетней давности Фото: Лика ИСАЕВА

На воду тут же были спущены все шлюпки. Несмотря на то, что команда «Арабеллы» попросила всех пассажиров занять свои места в каютах, многие бросились на помощь.

- Женщины начали собирать для пострадавших теплую одежду, особенно для детей. Мужчины, те кто покрепче, помогали экипажу поднимать людей из воды. Была сильная качка. Из-за волн боялись кого-то не увидеть. В спасательной операции задействовали всю команду. Мужики молодцы. Все, что могли в той ситуации, они сделали, - вспоминает один из пассажиров «Арабеллы» на условиях анонимности.

Когда пострадавших людей поднимали на борт, они дрожали, кто-то был с ног до головы в мазуте, многим требовалась помощь медиков. К счастью, на «Арабелле» в числе пассажиров оказалось 18 медицинских работников, которые старались оказать необходимую помощь на месте.

Спасенных доставили на берег Казани. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

"КАЖДЫЙ ИЗ НАС НЕ ХОТЕЛ НАТКНУТЬСЯ НА РЕБЕНКА"

В итоге спасенных на "Арабелле" доставили в Казань. Что на тот момент происходило в речном порту описать словами сложно. Родственники тех, кто был на "Булгарии" надеялись и верили, что сейчас на берег сойдет их отец, мать, сын, дочь, муж, жена. Дождались не все...

Близкие тех, кого не доставили в Казань понимали, что шансов увидеть своих родных живыми почти нет, но продолжали верить в чудо. Десятки спасателей, съехавшихся помочь, также надеялись, что может кого-то удастся найти живым. Увы, надежды не оправдались.

Как вспоминает руководитель поисково - спасательной службы Самарской области Олег Моцарь, опыта работы в таких условиях не было почти ни у кого.

- Мы прибыли на место трагедии, чтобы помогать поднимать тела погибших, ночью 10 июля. Чтобы вы понимали, на тот момент в России не осталось людей, работающих на затонувших судах. Мы учились на ходу, учились брать с собою запасные баллоны, потому что не было видно манометра, было непонятно, сколько осталось воздуха. Сначала мы думали, вдруг кто-то есть в полостях с воздухом, вдруг кто-то остался в живых? Но первый спуск водолазов не оставил надежды: теплоход лежал на боку, никаких пузырьков нигде не выходит…

Мы не сразу достали из каюты капитана план, до этого работали вслепую, предполагали только в общих чертах, где искать людей. В нижней части судна было много переделок, мы долго не могли понять, что это за помещение, как оно выглядит, где могут быть люди… Если бы больше людей успели оказаться вне теплохода… Но я видел, что окна кают просто не открывались. И мы находили людей в этих каютах...Жутко. Каждый из нас не хотел наткнуться на ребенка. Их поднимали много, при мне 15-20 тел, может быть больше… Это страшная трагедия. И это была плата за фатальные ошибки экипажа и людей на берегу.

Многие спасатели не имели опыта работы на затонувшем корабле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИГОВОР ДВУМ КАПИТАНАМ

Почти сразу же после трагедии начали задерживать причастных к ЧП. До сих пор некоторые спорят, можно ли было избежать стольких жертв при крушении «Булгарии», ведь в тот момент мимо проходило два других судна – сухогруз «Арбат» и буксир «Дунайский - 66».

Их капитаны и стали первыми, кто ответил в суде – они не оказали помощь терпящим бедствие, прошли мимо. Они тогда объясняли, что ничего бы не смогли сделать, мол, не было спасательных средств. В итоге, пассажиров и членов экипажа «Булгария» спасал другой туристический теплоход - «Арабелла».

Так, сначала состоялся суд над капитаном сухогруза «Арбат» Юрием Тучиным. В Камском Устье, то есть там же, где стояла утонувшая «Булгария», был оглашен первый приговор.

Юрий Тучин стал первым, кого судили по делу о крушении "Булгарии".

Тучин, к слову, свою вину признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке – без допросов свидетелей и потерпевших. Капитану инкриминировали уголовную статью «Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие».

- У меня не было спасательных средств, чтобы им помочь. В тех условиях, что тогда были – дождь, ветер, волны, мой «Арбат» бы только передавил их всех. Мне надо было остановиться и стоять, но я этого не сделал. В этом я свою вину признаю, - признался тогда капитан сухогруза.

В итоге 26 декабря 2011 года суд приговорил Юрия Тучина к штрафу в 130 тысяч рублей, хотя он ожидал и более сурового наказания – минимум условный срок.

А вот капитан буксира Александр Егоров, который прошел мимо тонущей «Булгарии», в отличие от Тучина, свою вину не признал. Во время процесса Егоров утверждал, что сделал тогда все, что мог. Да и к тому же капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, чей экипаж в итоге занялся непосредственным спасением тонущих людей, заявил на суде, что сам дал указание «Дунайскому - 66» отойти подальше. Дело в том, что под кормой буксира уже находился человек с «Булгарии» - он был в спасительном круге. Если бы Егоров дал ходу к месту крушения спасшегося могло затянуть под винт буксира.

Александр Егоров до последнего не считал себя виновным.

Сам же Егоров, правда, потом признался, что, если бы он мог вернуться в прошлое, то все же остановился и подождал, пока спасательная операция не закончится.

В итоге, 28 февраля 2012 года суд признал его виновным в неоказании помощи терпящим бедствие и приговорил к штрафу в 190 тысяч рублей.

Смотреть видеосюжет Теплоход Булгария в Камском Устье (04.06.2015)

ЗАЛ СУДА НЕ ВМЕСТИЛ ВСЕХ ПОТЕРПЕВШИХ

Первое заседание суда о затонувшем двухпалубнике судья перенес в зал дворца культуры «Юность». Причина проста: в самом суде залы малы настолько, что не вместят даже половину потерпевших. А их - 179 человек.

Однако актовый зал ДК, рассчитанный на 500 человек, оказался заполнен лишь на треть. Кто-то со стороны пострадавших решил, что процесс – не повод пропускать сессию в институте, кто-то вышел замуж и уехал в другую страну, а кто-то остался дома с маленьким ребенком.

На сцене никаких декораций. В центре - стол председательствующего судьи. Перед ним несколько томов уголовного дела из сотни. За спиной – герб России, рядом два государственных флага.

Первое заседание суда решили перенести в дворец культуры, такого числа потерпевших не мог вместить ни один зал суда. Фото: Владимир Выручаев.

На импровизированной скамье подсудимых, за решеткой, – пятеро: генеральный директор ООО «АргоРечТур» - субарендатор теплохода «Булгария» Светлана Инякина, начальник Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора Ирек Тимергазеев, старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов и экс-главный государственный инспектор Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора Владислав Семенов. Они на момент заседания находились под арестом, и в актовом зале ДК сидели в клетке, на одной лавочке. Пятый фигурант – бывший помощник капитана «Булгарии» Рамиль Хаметов скромно расположился в первом ряду партера и все заседание не поднимал глаз.

Вместе с Хаметовым на том теплоходе плыла его беременная гражданская жена - она погибла в результате крушения. Фото: скриншот с видео

«КТО МНЕ БУДЕТ ВОДУ ПОДАВАТЬ НА СТАРОСТИ ЛЕТ?»

Пришедшие на заседания потерпевшие не могли по долгу смотреть на обвиняемых. Говорили, что, видя их перед глазами всплывают образы погибших родственников. Фирдания Камалова вместе с супругом Фикратом потеряли дочку Фариду. Во время заседания им передали последние фотографии, сделанные в Булгарах в день трагедии.

- Это нам отдал отец парня, с которым работала Фарида. Он тоже погиб, а мы вот теперь, старики одни остались…- едва сдерживается Фикрат Камалов. После процесса ему пришлось обратиться к медикам, дежурившим рядом с ДК – слишком тяжело супругам далось присутствие на заседании.

Мемориал в память о погибших. Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

Многие пришедшие не могли сдержать слез. В импровизированном зале суда их держало только желание увидеть, как виновных в смерти родных жестоко накажут.

- Я потеряла 20-летнюю дочь - кормильца! Кто мне будет воду подавать на старости лет? Некому. У меня ни детей, ни внуков. Она у меня была беременная, - возмущается Лилия Салахиева. 10 июля 2011 года она потеряла единственную дочь, которая отправилась на «Булгарии» в свое свадебное путешествие.

«НА КОРАБЛЕ ДАВНО НАДО БЫЛО СТАВИТЬ КРЕСТ»

Каждую секунду того рокового двухдневного круиза выжившие вспоминали в мельчайших деталях. То и дело срываясь на плач, люди рассказывали суду, как сбивали в кровь пальцы, пытаясь раскрыть окна и иллюминаторы, как мучились с завязками, стараясь надеть на себя и близких спасательные пояса из пенопласта, как за секунду до спасения прощались с жизнью.

- Это же развалюха! Корыто! – не скрывали своего возмущения потерпевшие.

- На теплоходе давно надо было поставить крест и не выпускать в акваторию. Его состояние было удручающим, - вторит им на суде Константин Пузанков, помощник механика затонувшего судна.

После трагедии "Булгарии" все корабли подобного типа вывели из эксплуатации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Корабль, построенный в 1955 году, среди моряков считался «старичком». Изначально он носил другое имя - «Украина» (эта надпись сохранилась на спасательных поясах, которыми пытались обвязаться пассажиры во время крушения). Поразительно, как в таком состоянии теплоход могли отправить в рейс, если очевидный крен на правый борт перед посадкой на судно в Казанском порту заметили даже туристы.

В ночь перед трагедией кое-кто из не спавших пассажиров заметил еще одну странность:

- Шума мотора не было. Тишина полная, - вспоминает Нияз Шарапов. Во время крушения на его глазах волной смыло жену и дочку. Позже он узнал, что той ночью механики пытались реанимировать сломанный двигатель.

Многие пассажиры видели сильный крен судна вправо. Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

«ОНИ БЫЛИ ПЬЯНЫЕ!»

Отличилась, по словам потерпевших, и команда.

- Они были пьяные! - уверяла суд Фания Миндубаева. Вместе с сестрой и женой брата она отправились в первый в своей жизни речной круиз. Из троих удалось выжить только Фании. - Мы в первый вечер на палубе с матросами встретились. Один из них нам еще познакомиться предложил. А мне сестра говорит: «Посмотри на него - этому человеку ты доверяешь свою жизнь».

Опрокинуть рюмочку-другую, говорят, позволяли себе даже те, кто нес вахту в рубке.

- По дороге с дискотеки мне навстречу попался пьяный рулевой. Я его спрашиваю: «Как вы в таком виде можете теплоход вести?», а он мне: «У меня смена заканчивается», - возмущалась в суде Наталья Макарова.

На глазах Гульнары Назаровой водой смыло 9-летнего сына Руслана. Жалости к команде у на суде у нее не было.

- Это был сброд, пьяный сброд, который только себя и спасал, - плакала в суде женщина.

СУДНО ШЛО С ПРОБОИНАМИ

Большинство спасшихся вспоминали, что, прыгая с борта в воду, с головой уходили в маслянистую черную жижу.

- Уже выплыв наверх, я услышал чей-то крик: «Отгребай от корабля! Засосет!». Мы все в чем-то масляном были. А из судна фонтан бил, то ли солярки, то ли мазута, - вспоминал Николай Макаров. Он вместе с женой Натальей одним из последних покидал «Булгарию».

"Булгарии" требовался ремонт, но корабль выпустили в рейс. Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

Вероятнее всего, топливный отсек пробило, еще когда судно швартовалось в Болгарах (там была остановка, оттуда судно вышло 10 июня, но обратно уже не пришло). В этом случае вода могла потихоньку просачиваться внутрь и тем самым «утяжелять» судно. В пользу этой версии говорит и акт освидетельствования теплохода от 5 августа 2011 года (то есть, спустя месяц после трагедии). Часть повреждений корабля «получены при движении задним ходом». Причем они были «эксплуатационными (иными словами, пробоины судно получило еще во время плавания) и привели к затоплению топливного танка и получению судном дополнительного кренящего момента на правый борт».

Еще одна деталь: еще из Казанского речного порта «Булгария» вышла в рейс с почти двойным перегрузом по пассажирам: небольшая модернизация позволила «расширить» каюты. Возможно, поэтому маневр капитана лечь курсом «на ветер», изменив положение судна, не увенчался успехом. Перегруженный двухпалубник окончательно лег на накренившийся правый бок и ушел на дно.

Спасатели до последнего надеялись найти живых. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ВИНОВАТЫ ВСЕ?

Из обвинительного заключения, которое зачитали в суде, ясно одно: о проблемах с кораблем знали все пятеро обвиняемых. Знали и молчали. А порой и откровенно хитрили.

- «Булгария» вышла в рейс незаконно, без судового санитарного свидетельства, - констатировала факт руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина – Перед выдачей такого документа наши специалисты проводят проверку судна, и если бы они поднялись на борт, то обязательно обратили бы внимание и на крен, и на несоответствие заявленного количества пассажиров и существующих мест в пищеблоке. Судно бы тогда не выпустили в плавание до устранения всех нареканий.

Далеко не все обвиняемые признавали свою вину. Фото: "КП" Архив

Субарендатор «Булгарии» Светлана Инякина была в курсе технических неисправностей судна и даже договорилась с Пермским судостроительным ремонтным заводом о замене одного из двигателей. Но старший эксперт Пермского участка Камского филиала ФГУ «Российский речной регистр» Яков Ивашов закрыл на неисправности глаза и выдал разрешительные документы на эксплуатацию судна.

Тогдашнему главному госинспектору Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора Владиславу Семенову поручили проверить представленные документы теплохода требованиям лицензионной деятельности. Он, кстати, единственный, кто признал свою вину - за то, что поставил свою подпись в акте ежегодного освидетельствования, хотя он имел на это прав, т.к. не состоял в комиссии по лицензированию.

Получить нужные печати Инякиной помог шеф Семенова - Тимергазеев.

Ирек Тимергазеев из личной заинтересованности помогал Инякиной в обход всех действующих правил получить лицензию на право пассажирских перевозок. Хоть теплоход "Булгария" и не был готов к навигации.

А старший помощник капитана «Булгарии» Рамиль Хаметов по роду своей деятельности не мог не знать о проблемах на «Булгарии. Однако вывел судно в рейс.

СПРАВЕДЛИВЫ ЛИ ПРИГОВОРЫ?

Многочисленные потерпевшие и прокуратура сочли вынесенный приговор пяти фигурантам громкого дела о крушении теплохода на Волге слишком мягким. А был он таким:

- Субарендатор «Булгарии» Светлана Инякина получила 11 лет колонии. Суд учел смягчающее обстоятельство - родителей-пенсионеров и малолетнего ребенка.

- Старпому «Булгарии» Рамилю Хаметову назначили наказание в виде 6,6 лет лишения свободы.

- Якова Ивашова суд признал виновным по всем статьям - 5 лет лишения свободы. Ведь именно он, старший эксперт камского филиала Российского речного регистра, выдал ООО «Аргоречтур» положительное заключение на эксплуатацию теплохода «Булгария» в 2011 году. Позже Ивашова отпустили на свободу по амнистии, но, как оказалось, это было только начало его злоключений.

- Экс-главный госинспектор казанского отдела Ространснадзора Владислав Семенов также получил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Сначала Семенов активно сотрудничал со следствием, но во время суда начал отказываться от своих показаний.

- Бывший начальник Казанского отдела Ространснадзора Ирек Тимергазеев получил шестилетний срок лишения свободы.

В июне 2015 года Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляции виновных в крушении «Булгарии» и вынес неожиданное решение. Высшая инстанция пожалела субарендатора Светлану Инякину и скостила ей наказание – с 11 лет лишения свободы до 9,5. Полтора года ей вычли за счет истекшего срока по одной из статей, по которой была осуждена бизнес-вумен.

В то же время оставшегося на свободе старшего эксперта Росречрегистра Якова Ивашова все же отправили за решетку. Ему отменили амнистию и увеличили срок с 5 до, 5,5 лет лишения свободы. Так что после взятия под стражу Ивашова ждала дорога в колонию общего режима. Остальным осужденным приговор оставлен без изменения.

Когда Ивашова выпустили по амнистии, потерпевшие по делу крушения "Булгария" назвали решение суда плевком в душу. Фото: Из материалов пресс-служб

ОПЫТ И СВЯЗИ – ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ

Вполне естественно, что повышенный интерес был к персоне Инякиной. Казалось бы, женщина в корабельном бизнесе – явление странное. Впрочем, на деле совсем нет, это у моряков есть известная фраза, что женщина на борту – к беде, то ли дело в кресле начальника фирмы, организующей речные круизы.

Опыт и связи – гремучая смесь. Они могут возвысить, а могут и погубить не только своего обладателя, но и всех вокруг. Начиналось все довольно неплохо: прекрасная идея взять в аренду теплоход, и не просто бороздить речное пространство, а еще хорошенько подзаработать на туристах.

Светлана Инякина сама могла оказаться на борту затонувшего судна. Фото: Архив "КП"

Как оказалось, в речном флоте на момент трагедии она была уже больше двадцати лет. В 1989 году закончила техникум. Проходила практику, потом работала проводницей на теплоходе.

- Я занялась этим, потому что это мое. В 2007 году у нас очень хорошо прошел сезон. В кризис, конечно, пришлось нелегко. Я сильно в тот год попала на топливо. Рассчитывала на одну сумму в итоге получилась другая. Пришлось оформить кредит на несколько миллионов, чтобы рассчитаться с долгами. Меня постоянно обманывали. Было нелегко, - рассказала женщина в эксклюзивном интервью «Комсомольской Правде».

МЕХАНИКИ «ПРОШЛЯПИЛИ ВАХТУ»

Круизы по реке не только не покрыли затрат, но и оставили огромные долги за аренду теплохода. Судорожные и неудачные метания, кредиты и долги толкнули Инякину на отчаянный шаг. Она еще глубже погрузилась в долги, взяв в субаренду разбитое корыто у своего же кредитора. Ей хватило связей, чтобы на ладан дышащий теплоход «Булгария» все-таки выпустили в плавание, хватило их и чтобы избегать проверок, которые могли бы поставить крест на планах бизнесвумен. Даже постоянно занимая деньги, она то ли не хотела, то ли не смогла толком отремонтировать свой источник дохода. Экономила на всем – на квалифицированной команде и топливе. Лишь бы выкарабкаться из долговой ямы, а остальное пусть горит синим пламенем. К сожалению, у этой истории как мы с вами знаем трагический финал.

Инякина до последнего не верила, что с "Булгарией" что-то могло случиться. Фото: Архив "КП"

- С 2011 года решила все контролировать сама. За всем следить. Такой вот груз свалился на женские плечи. И все было хорошо. Если бы не та роковая случайность. Кто-то из свидетелей даже рассказывал, что в тот день шторм длился 3-5 минут. Прямо над кораблем поднялась буря. В одну секунду его перевернул, а потом выглянуло солнце.

«Роковая случайность», погубившая жизни 122 человек, и является причиной крушения теплохода, считала Инякина. «Булгария», по ее мнению, была полностью готова к двухдневному плаванию.

- Там единственная проблема была в том, что пошла вода в открытые иллюминаторы, которые вовремя не успели закрыть. Если б я была в тот момент там, то, конечно, такого бы не произошло. Ведь до того раза каждый год лично отправлялась в круизы. А в тот раз не поехала, потому что меня пригласили на свадьбу. «Булгария» прошла всю техническую проверку. За несколько дней до выхода в рейс мне позвонил капитан и сказал, что механики «прошляпили вахту». В топливо попала вода. Но и эту неполадку мы устранили. Я сама лично ходила с капитаном и техниками, контролируя их работу, - рассказала Инякина.

Среди погибших были дети, к месту трагедии массово несли игрушки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИНЯКИНА СМЕНИЛА ИМИДЖ И ПРОПАЛА

Вот только у членов команды было иное мнение. Как вспоминал один из моряков, еще перед отправкой в Болгар Инякиной говорили, что судну нужен срочный ремонт, есть проблемы с двигателем и куча других «болячек», но та сказала: «Давайте в Болгар и обратно туристов свозим, а потом на ремонт». По другой версии, до Болгара «Булгария» худо-бедно дошла, а вот оттуда туристов хотели доставить в Казань автобусами, чтобы не рисковать, но и здесь у Инякиной нашлось, что сказать. По ее словам, капитан сказал, что все хорошо и дал команду выйти в плавание.

- Я уже точно не помню, кто мне позвонил первым, но реакция была – этого не может быть. Никак не могла поверить в произошедшее. Затем начали звонить люди из МЧС, много звонков из Москвы было. Я находилась в шоке ужасном. Постоянно связывалась с командой «Арабеллы». Даже пыталась сама на катере к месту крушения поехать. Мне сказали, что это невозможно. В тот момент на месте уже работали спасатели. В итоге осталась в Казани и просто молилась, - вспомнила Инякина события 10 июля 2011 года.

Виновными в трагедии женщина пыталась выставить капитана и его команду. Не помогло. Свой срок Инякина получила. Да, его скостили, на свободу она вышла уже в 2018 году по амнистии. После этого она сменила имидж и пропала. Спустя год после крушения «Булгарии» она говорила, что не бросит корабельный бизнес и обязательно вернется. Что же, видимо, время в колонии изменило ее решение.

Инякина вышла на свободу раньше срока. Фото: Лика ИСАЕВА

"ОНИ ПОГУБИЛИ НАШИХ ДЕТЕЙ"

- Вы понимаете, оттого, что дадут им 10 лет, дадут пожизненное – мне ведь от этого легче не станет! Были призывы «Давайте отомстим, давайте отомстим!». А что толку-то? Если это, правда, что капитан знал об этом шторме, что он будет… Он разговаривал с Инякиной. Это два человека, я считаю, которые погубили наших детей, - рассказал "КП-Казань" Александр Тазов. В результате крушения "Булгарии" он потерял дочь и внучку.

На окраине села Тазов после смерти родных начал строить мечеть. Это единственное, что помогло ему выйти из депрессии, когда мужчина в очередной раз ловил себя на мысли о нежелании жить дальше.

Александр Тазов до сих пор не может смириться с потерей дочери и внучки. Фото: Лика ИСАЕВА

- Поймите, что потерять внучку, потерять дочку, это никакое время не лечит, - говорит Тазов.

Государство выплатило по миллиону рублей за гибель каждого. Альберт Иванович долго добивался того, чтобы назначили выплаты за погибшую Диану. Но закон предусматривает выплаты только кровным прямым родственникам, деды и бабушки не считаются, даже если погибли вместе с ребенком одновременно. Не ради денег Тазов писал письма вплоть до Президента России – ему нужны были средства для строительства детской площадки во дворе дома, где жила дочь и ее семья. Для строительства мечети мужчина собрал все средства, что у него были, продал только что построенный дом. Строить мечеть помогали люди, узнав, что пришлось пережить отцу и деду. Что-то продавали с большой скидкой, не брали деньги за свою работу, и даже бесплатно подгоняли строительную технику. Даже архитектор не взял ни копейки за проект мечети, узнав, что сподвигло Тазова на это строительство.

Мечеть Альберт Иванович назвал в честь своей матери «Мадина». 90-летняя женщина так и не узнала о гибели внучки и правнучки. Ей говорить не стали. Через три месяца женщина скончалась.

Мечеть напоминает всем о трагедии 10 июля 2011 года. Фото: Лика ИСАЕВА

ДВЕ СЕМЬИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ПОТЕРЯВ БЛИЗКИХ НА КОРАБЛЕ

Семья Лебедевых оказалась на «Булгарии» в полном составе. Глава семьи Сергей был боцманом, его жена Алена – поваром, дети - Дарья и Александр – официанткой и матросом. Когда «Булгария» ушла под воду, всем членам семьи удалось выжить, но Сергей хотел помочь другим пострадавшим. Он то и дело нырял, пытаясь найти выживших. Нырнув в очередной раз, он больше не вернулся.

- Тяжело было это пережить, перед глазами все это стояло, не понимали, как без папы дальше, - рассказывает дочь погибшего Дарья Лебедева.

Однако так бывает, что горе объединяет. Александр Шкалов также работал на «Булгарии». На теплоходе была и его дочь, тоже Дарья, которая, к сожалению, погибла.

После похорон Алена Лебедева и Александр Шкалов часто встречались. Вскоре пара решила жить вместе, и сейчас у них растет дочка, ей уже семь лет.

Дарья Лебедева после трагедии решила поступить в речной техникум, работала на теплоходе. Говорит, что после «Булгарии» стали больше времени уделять инструктажу, постоянно объясняли перед отплытием все до мелочей. Ее муж также связан с речным делом, ходит в рейсы. Сейчас они воспитывают двух детей.

Дарья Лебедева смогла спастись, но потеряла отца. Фото: Лика ИСАЕВА

- Тему случившегося на «Булгарии» мы в семье не поднимаем, не хотим ворошить прошлое, супруг это прекрасно понимает, - рассказала Дарья

Хотел посвятить себя корабельной стезе и брат Дарьи Александр. Он некоторое время работал на судах, но в итоге решил «сойти на берег». Настояла жена. По официальной версии – не хотела отпускать надолго супруга, но и боязнь повторения «Булгарии» тоже сыграла не последнюю роль.

СРАВКА КП

Теплоход "Булгария" был построен в 1955 году в чехословацком городе Комарно (ныне Словакия) по проекту "785". Это серия средних речных двухпалубных грузопассажирских теплоходов-дизель-электроходов, предназначенных для работы на туристических и транспортных линиях. Всего в период с 1952 по 1958 годы было построено 36 судов проекта 785 в трех сериях, имевших незначительные отличия по размерам корпуса и оснащению. Суда этого типа получили названия в честь всех 16 на то время союзных республик СССР и прочих географических объектов и известных личностей страны, однако позднее некоторые из них были переименованы.

Потерпевшие винили в крушении команду корабля. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Так произошло и с "Булгарией". С момента спуска на воду и до 2010 года судно носило название "Украина". К слову, это была вторая попытка наречь теплоход таким именем. Первая "Украина" была спущена на воду в 1952 году. Спустя год корабль сгорел.

"Украина", ставшая "Булгарией", прожила подольше - добрых 56 лет, но именно ЧП в Татарстане завершило эру эксплуатации 785-х. Министр транспорта России Игорь Левитин 11 июля 2011 года объявил, что все суда данного типа будут выведены из эксплуатации.

Спасатели до последнего надеялись найти живых. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Решением суда "Булгарию" было решено утилизировать. Однако сделали это не сразу. До 2015 года разрушенное и проржавевшее судно дрейфовало близ Камского Устья.