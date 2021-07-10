Крушение теплохода Булгария 10 июля 2011 года: список погибших

На мемориале написаны имена всех погибших в ходе катастрофы
Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ
Ровно 10 лет назад произошло самое крупное происшествие на воде в истории современной России. Крушение теплохода "Булгария" 10 июля 2021 года унесло жизни 122 человек, в том числе 28 детей. Спасательная операция по извлечению тел с борта затонувшего корабля длилась несколько дней. Некоторых удалось обнаружить уже после поднятия "Булгарии" со дна. Были проблемы и с опознанием тел. Точные имена всех умерших в ходе катастрофы смогли огласить только спустя 1,5 месяца после крушения теплохода.
Спустя 10 лет после трагедии "Комсомолка" публикует полный список жертв трагедии. Вспомним всех поименно.
Анисимова Лидия Владимировна 30.01.1952
Антонов Владимир Иванович 18.09.1961
Ахмадиева Рукия Абубакировна 10.05.1944
Батанова Галина Михайловна 07.02.1954
Бойцова Светлана Викторовна 25.08.1956
Буданова Ирина Сергеевна 03.07.1979
Буторина Людмила Олеговна 10.06.1960
Валиева Галина Михайловна 22.03.1953
Валиуллина Фаина Зиннатовна 19.02.1967
Васягина Миля Степановна 04.07.1941
Васягина Полина Юрьевна 17.11.2001
Ведерникова Олеся Анатольевна 28.10.1973
Водопьянова Татьяна Александровна 21.05.1965
Воронина Дарья Борисовна 27.01.2001
Галеева Венера Василовна 21.02.1968
Ганиев Наиль Нурфисович 11.04.1994
Ганиева Эльвира Ринатовна 08.02.1972
Ганина Евгения Михайловна 02.06.1989
Гаптуллазянова Камилла Альбертовна 12.06.1996
Гильманов Артур Рустемович 25.01.2002
Гильманов Рустем Насыхович 10.04.1956
Гильманова Диана Рустемовна 10.02.1997
Гильманова Людмила Юрьевна 27.06.1965
Горюшова Раиса Дмитриевна 29.11.1957
Деревянко Елена Ивановна 07.11.1958
Забирова Лия Рахимжановна 17.12.1984
Зайнуллин Самат Салихзянович 01.01.1970
Зайнуллина Эльвира Тальгатовна 28.04.1970
Закиева Розия Альфритовна 21.09.1972
Закиров Нияз Ленарович 04.06.2005
Закирова Альбина Равильевна 12.06.1983
Захарова Александра Александровна 06.01.1993
Зиганшина Рошания Гильмевна 15.06.1964
Зиятдинова Гузелия Ринатовна 04.07.1985
Иванова Альбина Алексеевна 01.11.1970
Игнарин Иван Геннадьевич 26.05.1976
Исмагилова Айгуль Альбертовна 05.06.1988
Кадыров Алмаз Ильдусович 24.08.1973
Кадырова Алина Алмазовна 26.08.2008
Калинина Нина Николаевна 02.06.1958
Калинина Татьяна Анатольевна 02.07.1962
Камалова Фарида Фикратовна 20.09.1971
Каримов Эмиль Романович 18.11.2006
Каримова Альфия Мухутдиновна 27.11.1951
Карымова Людмила Павловна 22.06.1987
Киселев Дмитрий Викторович 15.06.1980
Киселева Диана Дмитриевна 14.01.2008
Киселева Эльвира Альбертовна 15.11.1982
Козьмина Фания Хамитовна 19.03.1957
Кочнева Татьяна Павловна 11.06.1956
Крайнова Ксения Алексеевна 21.02.1996
Крайнова Юлия Александровна 11.04.1976
Крашенинникова Людмила Константиновна 01.07.1930
Латыпова Гульсина Садыровна 22.08.1957
Лебедев Сергей Александрович 05.04.1973
Макарова Юлия Николаевна 08.09.2000
Маланьева Наталья Петровна 04.05.1979
Маряшина Алсу Хабибулловна 20.01.1973
Матвеева Вероника Андреевна 02.08.1995
Матвеева Светлана Геннадьевна 17.03.1976
Мифтахов Ильнур Ильдусович 14.08.1971
Мифтахова Гульназ Габдулловна 06.08.1976
Мотигуллина Лилия Рафхатовна 10.10.1985
Назаров Владимир Иванович 25.01.1937
Назаров Руслан Вячеславович 11.05.2002
Нечаева Диана Игоревна 27.07.2001
Низамеев Рамиль Радикович 14.03.1980
Низамеева Елена Евгеньевна 23.11.1982
Низамиева Наталья Борисовна 17.04.1955
Нуриева Лилия Фаатовна 18.12.1964
Нуриева Ляйсан Фанисовна 05.11.1993
Олейник Алсу Ахлиулловна 18.02.1986
Островский Александр Борисович 06.05.1956
Петрова Людмила Григорьевна 05.03.1956
Петухова Лариса Борисовна 06.07.1949
Пигасова Марина Владимировна 26.06.1964
Подъячев Владимир Сергеевич 26.11.1954
Полуносов Иван Анатольевич 22.06.1982
Пушкарева Елена Васильевна 02.02.1970
Резванова Гульнара Равилевна 08.01.1965
Рогова Ольга Николаевна 14.04.2003
Рябчиков Сергей Валерьевич 31.05.1980
Рябчикова Ирина Евгеньевна 28.10.1981
Сабиров Даниил Денисович 24.04.2006
Сабиров Никита Денисович 24.04.2006
Сабирова Зухра Галимзяновна 09.07.1969
Сабирова Эльвира Айратовна 04.09.1999
Сабирова Людмила Павловна 11.07.1956
Салахиева Лейсан Айдаровна 26.12.1990
Сейдгазов Эльнар Наилевич 13.04.1980
Сингатуллина Асия Ахметовна 11.12.1943
Смирнова Татьяна Евгеньевна 04.08.1984
Стеценко Алексей Игоревич 05.05.1959
Токарева Анна Юрьевна 30.01.1953
Усманова Камиля Наилевна 30.07.2000
Хабибрахманов Марат Мударисович 22.01.1989
Хайретдинов Айнур Габдулхаевич 05.02.1983
Хайретдинова Раиля Равилевна 30.10.1981
Хасанова Зольфия Каримовна 02.01.1956
Хасанова Роза Хусаиновна 06.04.1947
Хисамиев Руслан Рафаилевич 03.07.2005
Хисамиев Хайдар Хазиевич 24.06.1937
Хисамиева Минхая Абубакировна 13.07.1941
Хисамиева Рания Хамитовна 02.03.1969
Хисамиева Регина Фаридовна 15.12.1986
Хисамиева Эльвира Маратовна 06.02.1999
Хусаинов Марат Фаритович 02.06.1981
Хусаинова Алсу Фердинановна 25.03.1983
Чернов Артем Андреевич 24.03.2006
Чернов Кирилл Викторович 11.07.2006
Чернова Наталья Вениаминовна 03.02.1970
Чернова Светлана Леонидовна 06.02.1965
Шагимуллина Лилия Альфатовна 30.05.1977
Шагитов Фаат Шагитович 02.02.1940
Шагитова Жамиля Хабибулловна 22.12.1942
Шайхутдинов Данис Ринатович 02.02.1983
Шарапова Камила Ниязовна 24.06.2000
Шарапова Сиринэ Рауфовна 13.02.1965
Шкалова Дарья Александровна 01.08.1993
Ягудина Фирая Махмутовна 09.12.1944
Ямалиев Альфред Андреевич 06.07.2001
Ямалиева Альфия Багдануровна 22.02.1973