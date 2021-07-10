Крушение теплохода Булгария 10 июля 2011 года: список погибших

На мемориале написаны имена всех погибших в ходе катастрофы Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

Ровно 10 лет назад произошло самое крупное происшествие на воде в истории современной России. Крушение теплохода "Булгария" 10 июля 2021 года унесло жизни 122 человек, в том числе 28 детей. Спасательная операция по извлечению тел с борта затонувшего корабля длилась несколько дней. Некоторых удалось обнаружить уже после поднятия "Булгарии" со дна. Были проблемы и с опознанием тел. Точные имена всех умерших в ходе катастрофы смогли огласить только спустя 1,5 месяца после крушения теплохода.

Спустя 10 лет после трагедии "Комсомолка" публикует полный список жертв трагедии. Вспомним всех поименно.

Анисимова Лидия Владимировна 30.01.1952

Антонов Владимир Иванович 18.09.1961

Ахмадиева Рукия Абубакировна 10.05.1944

Батанова Галина Михайловна 07.02.1954

Бойцова Светлана Викторовна 25.08.1956

Буданова Ирина Сергеевна 03.07.1979

Буторина Людмила Олеговна 10.06.1960

Валиева Галина Михайловна 22.03.1953

Валиуллина Фаина Зиннатовна 19.02.1967

Васягина Миля Степановна 04.07.1941

Васягина Полина Юрьевна 17.11.2001

Ведерникова Олеся Анатольевна 28.10.1973

Водопьянова Татьяна Александровна 21.05.1965

Воронина Дарья Борисовна 27.01.2001

Галеева Венера Василовна 21.02.1968

Ганиев Наиль Нурфисович 11.04.1994

Ганиева Эльвира Ринатовна 08.02.1972

Ганина Евгения Михайловна 02.06.1989

Гаптуллазянова Камилла Альбертовна 12.06.1996

Гильманов Артур Рустемович 25.01.2002

Гильманов Рустем Насыхович 10.04.1956

Гильманова Диана Рустемовна 10.02.1997

Гильманова Людмила Юрьевна 27.06.1965

Горюшова Раиса Дмитриевна 29.11.1957

Деревянко Елена Ивановна 07.11.1958

Забирова Лия Рахимжановна 17.12.1984

Зайнуллин Самат Салихзянович 01.01.1970

Зайнуллина Эльвира Тальгатовна 28.04.1970

Закиева Розия Альфритовна 21.09.1972

Закиров Нияз Ленарович 04.06.2005

Закирова Альбина Равильевна 12.06.1983

Захарова Александра Александровна 06.01.1993

Зиганшина Рошания Гильмевна 15.06.1964

Зиятдинова Гузелия Ринатовна 04.07.1985

Иванова Альбина Алексеевна 01.11.1970

Игнарин Иван Геннадьевич 26.05.1976

Исмагилова Айгуль Альбертовна 05.06.1988

Кадыров Алмаз Ильдусович 24.08.1973

Кадырова Алина Алмазовна 26.08.2008

Калинина Нина Николаевна 02.06.1958

Калинина Татьяна Анатольевна 02.07.1962

Камалова Фарида Фикратовна 20.09.1971

Каримов Эмиль Романович 18.11.2006

Каримова Альфия Мухутдиновна 27.11.1951

Карымова Людмила Павловна 22.06.1987

Киселев Дмитрий Викторович 15.06.1980

Киселева Диана Дмитриевна 14.01.2008

Киселева Эльвира Альбертовна 15.11.1982

Козьмина Фания Хамитовна 19.03.1957

Кочнева Татьяна Павловна 11.06.1956

Крайнова Ксения Алексеевна 21.02.1996

Крайнова Юлия Александровна 11.04.1976

Крашенинникова Людмила Константиновна 01.07.1930

Латыпова Гульсина Садыровна 22.08.1957

Лебедев Сергей Александрович 05.04.1973

Макарова Юлия Николаевна 08.09.2000

Маланьева Наталья Петровна 04.05.1979

Маряшина Алсу Хабибулловна 20.01.1973

Матвеева Вероника Андреевна 02.08.1995

Матвеева Светлана Геннадьевна 17.03.1976

Мифтахов Ильнур Ильдусович 14.08.1971

Мифтахова Гульназ Габдулловна 06.08.1976

Мотигуллина Лилия Рафхатовна 10.10.1985

Назаров Владимир Иванович 25.01.1937

Назаров Руслан Вячеславович 11.05.2002

Нечаева Диана Игоревна 27.07.2001

Низамеев Рамиль Радикович 14.03.1980

Низамеева Елена Евгеньевна 23.11.1982

Низамиева Наталья Борисовна 17.04.1955

Нуриева Лилия Фаатовна 18.12.1964

Нуриева Ляйсан Фанисовна 05.11.1993

Олейник Алсу Ахлиулловна 18.02.1986

Островский Александр Борисович 06.05.1956

Петрова Людмила Григорьевна 05.03.1956

Петухова Лариса Борисовна 06.07.1949

Пигасова Марина Владимировна 26.06.1964

Подъячев Владимир Сергеевич 26.11.1954

Полуносов Иван Анатольевич 22.06.1982

Пушкарева Елена Васильевна 02.02.1970

Резванова Гульнара Равилевна 08.01.1965

Рогова Ольга Николаевна 14.04.2003

Рябчиков Сергей Валерьевич 31.05.1980

Рябчикова Ирина Евгеньевна 28.10.1981

Сабиров Даниил Денисович 24.04.2006

Сабиров Никита Денисович 24.04.2006

Сабирова Зухра Галимзяновна 09.07.1969

Сабирова Эльвира Айратовна 04.09.1999

Сабирова Людмила Павловна 11.07.1956

Салахиева Лейсан Айдаровна 26.12.1990

Сейдгазов Эльнар Наилевич 13.04.1980

Сингатуллина Асия Ахметовна 11.12.1943

Смирнова Татьяна Евгеньевна 04.08.1984

Стеценко Алексей Игоревич 05.05.1959

Токарева Анна Юрьевна 30.01.1953

Усманова Камиля Наилевна 30.07.2000

Хабибрахманов Марат Мударисович 22.01.1989

Хайретдинов Айнур Габдулхаевич 05.02.1983

Хайретдинова Раиля Равилевна 30.10.1981

Хасанова Зольфия Каримовна 02.01.1956

Хасанова Роза Хусаиновна 06.04.1947

Хисамиев Руслан Рафаилевич 03.07.2005

Хисамиев Хайдар Хазиевич 24.06.1937

Хисамиева Минхая Абубакировна 13.07.1941

Хисамиева Рания Хамитовна 02.03.1969

Хисамиева Регина Фаридовна 15.12.1986

Хисамиева Эльвира Маратовна 06.02.1999

Хусаинов Марат Фаритович 02.06.1981

Хусаинова Алсу Фердинановна 25.03.1983

Чернов Артем Андреевич 24.03.2006

Чернов Кирилл Викторович 11.07.2006

Чернова Наталья Вениаминовна 03.02.1970

Чернова Светлана Леонидовна 06.02.1965

Шагимуллина Лилия Альфатовна 30.05.1977

Шагитов Фаат Шагитович 02.02.1940

Шагитова Жамиля Хабибулловна 22.12.1942

Шайхутдинов Данис Ринатович 02.02.1983

Шарапова Камила Ниязовна 24.06.2000

Шарапова Сиринэ Рауфовна 13.02.1965

Шкалова Дарья Александровна 01.08.1993

Ягудина Фирая Махмутовна 09.12.1944

Ямалиев Альфред Андреевич 06.07.2001

Ямалиева Альфия Багдануровна 22.02.1973