Крушение теплохода "Булгария" 10 июля 2011 года: полная хронология трагедии

"Булгария" ушла под воду менее чем за три минуты. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Крушение теплохода "Булгария" 10 июля 2011 года - стала одной из крупнейших трагедий в истории Татарстана и крупнейшим ЧП на воде в стране за последние 25 лет. Многотонный корабль с очевидным креном на правую сторону отправился в круиз по маршруту Казань-Болгар-Казань. На борту находился 201 человек. 122 из них не суждено было вернуться из круиза.

"Комсомольская Правда-Казань" воссоздает полную картину трагического рейса в хронологической последовательности.

В свое последнее плавание "Булгария" отправилась с сильным креном. Фото: "КП" Архив

20.00 9 июля 2011 года. Дизель-электроход "Булгария" отчаливает из речного порта Казани и берет курс на Болгар. На борту счастливые люди. Кто-то планировал круиз несколько месяцев, кто-то получил билеты на теплоход на юбилей, а для кого-то это двухдневное путешествие стало медовым месяцем после свадьбы.

10 лет назад стояла душная погода. Пассажиры отмечали, что днем екло так, как перед ливнем, но на это внимание не обращали. Спокойно отнеслись и к тому, что корабль кренился на правую сторону. Многие, предвосхищая раннюю экскурсию по Болгару, легли спать по-раньше, чтобы во время прогулки быть бодрячком.

5.45 10 июля 2011 года. "Булгария" добралась до Болгара. Многочасовая поездка прошла для всех по-разному. Одни спали без задних ног, другие неплохо провели ночь в баре и на дискотеке. Вперед - обзорная экскурсия по древнему городу.

10.15 10 июля 2011 года. "Булгария" отправляется из Болгара и берет курс на Казань. Плотность судов в порту была такой, что "Булгарию", говоря языком автомобилистов, "подпер" другой теплоход - "Арабелла". В результате, ему пришлось отойти в сторону, чтобы выпустить "Булгарию" в последний рейс.

Венки на воде в память о погибших. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

11.15 10 июля 2011 года. Первый час пути. Многие пассажиры уснули в своих каютах после ранней прогулки. Детей собрали на корме, там для них готовили праздник. Меж тем, начала портиться погода, поднялся ветер и пошел дождь, который быстро сменился ливнем.

12.30 10 июля 2011 года: Теплоход начинает поворот налево. Сильный ветер с дождем, видимость – почти нулевая. В отчетах Ространснадзора описаны ошибки экипажа: у «Булгарии» и без того был правый крен в 9 градусов, а при повороте он усилился. Иллюминаторы правого борта вошли в воду, за одну минуту в отсеки ворвалось 50 тонн воды…. Капитан решил лечь курсом «на ветер». Но в результате крен увеличился, вода пошла в отсеки со скоростью 125 тонн в минуту. В следующие 5-7 секунд корабль буквально лег на бок и начала тонуть.

12.33 10 июля 2011 года: Многотонная «Булгария» полностью ушла под воду чуть более чем за две минуты…

Подать сигнал тревоги моряки не могли, радиорубка находилась как раз с правой стороны. Ее залило водой одной из первых. На теплоходе началась паника. Люди дрались за спасательные жилеты, взрослые искали детей и тонули. Экипаж успел развернуть только два спасательных плота….

В числе погибших было 28 детей, к месту трагедии в память о них несли свечи и игрушки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13.30 10 июля 2011 года: Все, кому удалось выбраться с корабля, почти час в ужасе барахтались в штормовой Волге.. Примерно через полчаса на горизонте появились два судна – сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский – 66», но они не пришли на помощь.

Эмоции спасенных с "Булгарии" и их родных. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Только ближе к 13:30 к месту трагедии подошел теплоход «Арабелла». Команда корабля бросилась спасать отчаянно боровшихся за жизнь людей. Люди были в шоке. Некоторые больше волновались не за свое состояние, а за родных, которые остались на корабле. Благодаря спасательной операции удалось достать из разъяренной Волги 79 человек. 122 людям было не суждено вернуться домой.