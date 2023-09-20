Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2023 15:28

Робот-боевой помощник, электромобили и сервисы для животных: какие новинки представили на форуме Kazan Digital Week 2023

На форуме Kazan Digital Week 2023 представили интеллектуальное видеонаблюдение
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Грузовой беспилотник «Кузнечик» не имеет аналогов.

Грузовой беспилотник «Кузнечик» не имеет аналогов.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

С 20 по 22 сентября в МВЦ «Казань Экспо» проходит международный научно-технологический форум Kazan Digital Week 2023. «Комсомолка» рассказывает и показывает, что за новинки презентовали на мероприятии.

Беспилотники и робот-боевой помощник представили на Kazan Digital Week 2023

На выставочной экспозиции форума представлено множество беспилотников Минобороны России. Среди них БПЛА «СИНЬ-1», с грузоподъемностью до 4,5 килограмма и максимальной скоростью до 100 километров в час. Дальность полета - 500 километров, аппарат рассчитан на длительную работу при различных погодных и климатических условиях.

Здесь также можно увидеть полностью отечественный и не имеющих аналогов в мире грузовой беспилотник «Кузнечик». Он спокойно может доставлять по воздуху предметы весом от 50 килограмм до 1 тонны. Объем контейнера - от 0,5 до 3 кубических метра. Пролететь такой беспилотник может до 1 200 километров.

Робот-боевой помощник имеет грузоподъемность до 300 килограммов.

Робот-боевой помощник имеет грузоподъемность до 300 килограммов.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Но особенно впечатляет робот-боевой помощник, который несмотря на свои скромные габариты: 1,8 метра в длину и менее 1 метра в высоту и ширину, имеет грузоподъемность до 300 килограммов. Робот, содержащий в себе набор доврачебной скорой помощи, способен перевозить боеприпасы, вывозить раненных с поля боя, выполнять отвлекающие маневры с использованием пиротехнических зарядов. Время работы такого помощника - до 2 часов.

На форуме также представлены дроны, сборка которых происходит на базе казанского IT-парка. Летальные аппараты способны развивать скорость от 60 до 140 километров в час и поднимать груз до 2 килограммов. В дроны встроена камера, передающая изображение на очки виртуальной реальности, что позволяет сразу видеть картинку с камер. Такие устройства используются, например, для обнаружения разрушений зданий.

Подобные дроны собирают в IT-парке Казани.

Подобные дроны собирают в IT-парке Казани.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На Kazan Digital Week 2023 презентовали интеллектуальные системы видеонаблюдения

Возьмем ситуацию, что рабочий прошел без каски на опасном объекте или закурил в неположенном месте. Оператор, наблюдающий за видеокамерами, чисто физически может что-то не заметить и упустить. Зато это все увидят и зафиксируют неустающие и не смыкающие объективы новые интеллектуальные системы видеонаблюдения. К примеру, если они заметят на объекте человека с оружием, тот тут же включат сигнализацию, сирену и закроют везде двери. Такая технология, кстати, уже применяется на некторых предприятиях, университетах и школах.

Представили на Kazan Digital Week 2023 и большую камеру, позволяющую отслеживать территорию в радиусе 15 километров, будь то леса, заповедные зоны и военные объекты. Система видеонаблюдения обнаруживает и лесные пожары, происшествия техногенного и антропогенного характера, а также незаконное проникновение на объект. Камера вращается на 360 градусов, способна охватить 450 квадратных метров и заменить тысячи привычных камер.

Камера способна охватить 450 квадратных метров.

Камера способна охватить 450 квадратных метров.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На Kazan Digital Week 2023 представили новые умные сервисы

Следующая новинка, которую презентовали на казанском форуме, особенно понравится учащимся вузов и колледжей, а в частности тем, кто постоянно забывает студенческий. Сервис TagSpot в одно касание позволяет быстро обменяться данными. Для этого достаточно приложить телефон к визитке и получить всю необходимую информацию. Разработчики хотят в таком формате создать студенческие пропуска. Ведь молодое поколение без телефона никуда. Так, после скана виртуального студенческого будут открываться данные об учащемся, контакты деканата, куратора, расписание, зачетная книжка - все в одном месте и всегда под рукой. В свою очередь для владельцев животных на Kazan Digital Week 2023 представили паспорт питомца, который, по сути, является брелком на ошейник. В случае пропажи животного нашедший его человек, сможет спокойно узнать о нем все и даже связаться с его хозяином.

Так будет выглядеть студенческий пропуск.

Так будет выглядеть студенческий пропуск.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Еще одно полезное мобильное приложение для хозяев собак и кошек - PetConnect. С помощью него можно записать питомца в ветеринарную клинику или же получить онлайн-консультацию специалиста. Для новоиспеченных же владельцев животных есть специальный курс и чат-бот, который поможет найти ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь же можно получить совет и от кинолога, к примеру, о том, как отучить питомца грызть обувь и не только.

Сервис также позволяет решать проблему догхантеров. Владельцы домашних животных, у которых есть приложение, могут отмечать на карте безопасные места для выгула. Делать это можно по всему миру, в том числе и в маленьких городах.

Спутники и умные социально-значимые объекты презентовали на Kazan Digital Week 2023

Газпром в ближайшее время планирует открыть завод, где будут тестироваться испытательные комплексы для последующего их введения в эксплуатацию на реальны производствах. У компании уже есть спутники связи и дистанционного зондирования Земли. Они позволяют делать снимки из космоса, а также контролировать строящиеся объекты. На ряде спутников также стоит газоанализатор, который позволяет отслеживать выбросы метана в атмосферу и обнаруживать поломки. Кроме того, есть радиолокационные спутники, которые позволяют планировать судоходство на морском пути и вне зависимо от погоды сделать качественные снимки.

Газпром в ближайшее время планирует открыть завод, где будут тестироваться испытательные комплексы.

Газпром в ближайшее время планирует открыть завод, где будут тестироваться испытательные комплексы.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На выставке можно также подробнее узнать и о системе «Умный объект». При вводе в эксплуатацию библиотек, детских садов, учебных заведений, возникает такая ситуация, когда отдельно стоит система видеонаблюдения, отдельно пожарная сигнализация и отдельно тревожная кнопка. Контролировать их работоспособность одновременно сложно. «Умный объект» позволяет автоматизировать этот процесс, собирать информацию о состоянии систем и передавать все это в единый мониторинговый центр. Специалисты сразу смогут увидеть, какие неисправности и где имеются. После чего начинается работа с заявками по той или иной неисправности, которые отрабатываются в режиме реального времени. Кстати эта система активно используется в школах Казани.

Автомобили на Kazan Digital Week 2023

Автолюбителям будет интересен сервис Atom Relax, разработка которого пока еще ведется. У водителей появится возможность сделать свои поездки и отдых после них более комфортным. С помощью одного дисплея можно будет выбирать музыку, регулировать наклон сидений и температуру в салоне, изменять цвет и скорость подсветки, а также сохранять выбранные настройки. Разработчики думают над тем, чтобы еще добавить функцию изменения запаха в автомобиле. Проект делается под электромобили ATOM, cерийное производство которых намечено на 2025 год. Однако не исключено, что в последствии сервис могут внедрить и в машины других отечественных марок.

Еще один премиальный экспонат - кроссовер EXEED RX. Автомобиль имеет двигатель 2.0 TGDI, 249 лошадиных сил, крутящий момент - 385 миллиметров, роботизированную коробку передач 7DCT и полный привод. Внедорожник способен за 7,6 секунды разогнаться до 100 километров в час, расходуя при этом 7,6 литров топлива на 100 километров.

Внедорожник способен за 7,6 секунды разогнаться до 100 километров в час.

Внедорожник способен за 7,6 секунды разогнаться до 100 километров в час.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Также на Kazan Digital Week 2023 представили патрульный электромобиль «Москвич». При полном заряде аккумулятора машина сможет проехать 410 километров. ГИБДД Татарстана уже приступила к тестированию электромобиля на улицах Казани.

Помимо этого на форуме пройдут переговоры бизнеса с Госавтоинспекцией по поводу сервиса для оценки повреждений автомобилей. К примеру, после ДТП водитель сможет выбрать нужную модель машины, на которой надо заменить запчасти, приложение автоматически определит повреждения, расскажет, какие детали нужно заменить и сколько это будет стоить. Такой сервис позволит сэкономить автомобилистам порядка 15-25% трат на ремонт, считают разработчики.

Приложение автоматически будет определять повреждения.

Приложение автоматически будет определять повреждения.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram

Что происходит