Грузовой беспилотник «Кузнечик» не имеет аналогов. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

С 20 по 22 сентября в МВЦ «Казань Экспо» проходит международный научно-технологический форум Kazan Digital Week 2023. «Комсомолка» рассказывает и показывает, что за новинки презентовали на мероприятии.

Беспилотники и робот-боевой помощник представили на Kazan Digital Week 2023

На выставочной экспозиции форума представлено множество беспилотников Минобороны России. Среди них БПЛА «СИНЬ-1», с грузоподъемностью до 4,5 килограмма и максимальной скоростью до 100 километров в час. Дальность полета - 500 километров, аппарат рассчитан на длительную работу при различных погодных и климатических условиях.

Здесь также можно увидеть полностью отечественный и не имеющих аналогов в мире грузовой беспилотник «Кузнечик». Он спокойно может доставлять по воздуху предметы весом от 50 килограмм до 1 тонны. Объем контейнера - от 0,5 до 3 кубических метра. Пролететь такой беспилотник может до 1 200 километров.

Робот-боевой помощник имеет грузоподъемность до 300 килограммов. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Но особенно впечатляет робот-боевой помощник, который несмотря на свои скромные габариты: 1,8 метра в длину и менее 1 метра в высоту и ширину, имеет грузоподъемность до 300 килограммов. Робот, содержащий в себе набор доврачебной скорой помощи, способен перевозить боеприпасы, вывозить раненных с поля боя, выполнять отвлекающие маневры с использованием пиротехнических зарядов. Время работы такого помощника - до 2 часов.

На форуме также представлены дроны, сборка которых происходит на базе казанского IT-парка. Летальные аппараты способны развивать скорость от 60 до 140 километров в час и поднимать груз до 2 килограммов. В дроны встроена камера, передающая изображение на очки виртуальной реальности, что позволяет сразу видеть картинку с камер. Такие устройства используются, например, для обнаружения разрушений зданий.

Подобные дроны собирают в IT-парке Казани. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На Kazan Digital Week 2023 презентовали интеллектуальные системы видеонаблюдения

Возьмем ситуацию, что рабочий прошел без каски на опасном объекте или закурил в неположенном месте. Оператор, наблюдающий за видеокамерами, чисто физически может что-то не заметить и упустить. Зато это все увидят и зафиксируют неустающие и не смыкающие объективы новые интеллектуальные системы видеонаблюдения. К примеру, если они заметят на объекте человека с оружием, тот тут же включат сигнализацию, сирену и закроют везде двери. Такая технология, кстати, уже применяется на некторых предприятиях, университетах и школах.

Представили на Kazan Digital Week 2023 и большую камеру, позволяющую отслеживать территорию в радиусе 15 километров, будь то леса, заповедные зоны и военные объекты. Система видеонаблюдения обнаруживает и лесные пожары, происшествия техногенного и антропогенного характера, а также незаконное проникновение на объект. Камера вращается на 360 градусов, способна охватить 450 квадратных метров и заменить тысячи привычных камер.

Камера способна охватить 450 квадратных метров. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На Kazan Digital Week 2023 представили новые умные сервисы

Следующая новинка, которую презентовали на казанском форуме, особенно понравится учащимся вузов и колледжей, а в частности тем, кто постоянно забывает студенческий. Сервис TagSpot в одно касание позволяет быстро обменяться данными. Для этого достаточно приложить телефон к визитке и получить всю необходимую информацию. Разработчики хотят в таком формате создать студенческие пропуска. Ведь молодое поколение без телефона никуда. Так, после скана виртуального студенческого будут открываться данные об учащемся, контакты деканата, куратора, расписание, зачетная книжка - все в одном месте и всегда под рукой. В свою очередь для владельцев животных на Kazan Digital Week 2023 представили паспорт питомца, который, по сути, является брелком на ошейник. В случае пропажи животного нашедший его человек, сможет спокойно узнать о нем все и даже связаться с его хозяином.

Так будет выглядеть студенческий пропуск. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Еще одно полезное мобильное приложение для хозяев собак и кошек - PetConnect. С помощью него можно записать питомца в ветеринарную клинику или же получить онлайн-консультацию специалиста. Для новоиспеченных же владельцев животных есть специальный курс и чат-бот, который поможет найти ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь же можно получить совет и от кинолога, к примеру, о том, как отучить питомца грызть обувь и не только.

Сервис также позволяет решать проблему догхантеров. Владельцы домашних животных, у которых есть приложение, могут отмечать на карте безопасные места для выгула. Делать это можно по всему миру, в том числе и в маленьких городах.

Спутники и умные социально-значимые объекты презентовали на Kazan Digital Week 2023

Газпром в ближайшее время планирует открыть завод, где будут тестироваться испытательные комплексы для последующего их введения в эксплуатацию на реальны производствах. У компании уже есть спутники связи и дистанционного зондирования Земли. Они позволяют делать снимки из космоса, а также контролировать строящиеся объекты. На ряде спутников также стоит газоанализатор, который позволяет отслеживать выбросы метана в атмосферу и обнаруживать поломки. Кроме того, есть радиолокационные спутники, которые позволяют планировать судоходство на морском пути и вне зависимо от погоды сделать качественные снимки.

Газпром в ближайшее время планирует открыть завод, где будут тестироваться испытательные комплексы. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На выставке можно также подробнее узнать и о системе «Умный объект». При вводе в эксплуатацию библиотек, детских садов, учебных заведений, возникает такая ситуация, когда отдельно стоит система видеонаблюдения, отдельно пожарная сигнализация и отдельно тревожная кнопка. Контролировать их работоспособность одновременно сложно. «Умный объект» позволяет автоматизировать этот процесс, собирать информацию о состоянии систем и передавать все это в единый мониторинговый центр. Специалисты сразу смогут увидеть, какие неисправности и где имеются. После чего начинается работа с заявками по той или иной неисправности, которые отрабатываются в режиме реального времени. Кстати эта система активно используется в школах Казани.

Автомобили на Kazan Digital Week 2023

Автолюбителям будет интересен сервис Atom Relax, разработка которого пока еще ведется. У водителей появится возможность сделать свои поездки и отдых после них более комфортным. С помощью одного дисплея можно будет выбирать музыку, регулировать наклон сидений и температуру в салоне, изменять цвет и скорость подсветки, а также сохранять выбранные настройки. Разработчики думают над тем, чтобы еще добавить функцию изменения запаха в автомобиле. Проект делается под электромобили ATOM, cерийное производство которых намечено на 2025 год. Однако не исключено, что в последствии сервис могут внедрить и в машины других отечественных марок.

Еще один премиальный экспонат - кроссовер EXEED RX. Автомобиль имеет двигатель 2.0 TGDI, 249 лошадиных сил, крутящий момент - 385 миллиметров, роботизированную коробку передач 7DCT и полный привод. Внедорожник способен за 7,6 секунды разогнаться до 100 километров в час, расходуя при этом 7,6 литров топлива на 100 километров.

Внедорожник способен за 7,6 секунды разогнаться до 100 километров в час. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Также на Kazan Digital Week 2023 представили патрульный электромобиль «Москвич». При полном заряде аккумулятора машина сможет проехать 410 километров. ГИБДД Татарстана уже приступила к тестированию электромобиля на улицах Казани.

Помимо этого на форуме пройдут переговоры бизнеса с Госавтоинспекцией по поводу сервиса для оценки повреждений автомобилей. К примеру, после ДТП водитель сможет выбрать нужную модель машины, на которой надо заменить запчасти, приложение автоматически определит повреждения, расскажет, какие детали нужно заменить и сколько это будет стоить. Такой сервис позволит сэкономить автомобилистам порядка 15-25% трат на ремонт, считают разработчики.

Приложение автоматически будет определять повреждения. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

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