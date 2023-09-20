ГИБДД Татарстана приступила к тестированию патрульного электромобиля «Москвич»

Электромобиль «Москвич» был представлен на площадке международного форума Kazan Digital Week-2023. Фото: Иван Макеев

В ГИБДД Татарстана приступили к тестированию электромобиля «Москвич». Этот транспорт будут использовать для патрулирования улиц в Казани. Об этом на площадке форума Kazan Digital Week-2023 рассказал начальник управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

Пока патрульный электромобиль «Москвич» поступил в единственном экземпляре. Его тут же стали использовать для службы. Техника зарекомендовала себя с положительной стороны. Так, при полной зарядке машины может проехать 410 километров.

Отметим, электромобиль «Москвич» был представлен на площадке международного форума Kazan Digital Week-2023, который проходит с 20 по 22 сентября.

Напомним, Рустам Минниханов и Максут Шадаев дали старт форуму Kazan Digital Week - 2023.

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