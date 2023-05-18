На KazanForum 2023 назвали срок запуска электромобилей АТОМ в серийное производство

Электромобили АТОМ будут отличаться от предшественников открытой архитектурой программного обеспечения. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Сегодня, 18 мая, на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023» представили прототип электромобиля АТОМ. Серийное производство и серийные продажи планируют начать в 2025 году, сообщил корреспонденту «КП-Казань» представитель компании «Кама» Алексей Чумичев.

Электромобили АТОМ будут отличаться от предшественников открытой архитектурой программного обеспечения, что позволит превратить автомобиль в маркетплейс функций. Благодаря этому внешние разработчики могут написать свои приложения и сделать это кибер-защищено.

Салон электромобиля АТОМ. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

По словам представителя компании, KazanForum 2023 станет отличным стартом для электромобиля AТОМ — здесь большое количество гостей, потенциальных партнеров, с которыми можно обсудить сотрудничество, инвестиции и присутствие на зарубежных рынках.

Отметим, что окончательно место производства АТОМа пока не выбрали. На данный момент самым очевидным вариантом являются бывшие площадки завода Ford в Набережных Челнах. Также рассматриваются территории в Санкт-Петербурге и Калининграде.

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