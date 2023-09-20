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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:22

Минниханов и Шадаев дали старт форуму Kazan Digital Week - 2023

Церемония открытия состоялась в «Казань Экспо»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На форум Kazan Digital Week 2023 зарегистрировались 5,7 тысячи участников из 31 страны. Фото: rais.tatarstan.ru

На форум Kazan Digital Week 2023 зарегистрировались 5,7 тысячи участников из 31 страны. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития России Максут Шадаев дали старт международному форуму Kazan Digital Week - 2023. Церемония открытия состоялась в выставочно центре «Казань Экспо».

Как отметил Шадаев, Kazan Digital Week - это крупнейшее региональное мероприятие. С каждым годом количество его участников увеличивается.

На форум Kazan Digital Week - 2023 зарегистрировались 5,7 тысячи участников из 31 страны. Большинство из них из России, Беларуси и Туркменистана. На площадках форума выступят 462 спикера.

Напомним, на Kazan Digital Week в 2023 году намерены провести кибербитву.

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