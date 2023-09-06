Процент занятых коек составляет почти 90%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По всей России, в том числе и в Татарстане, начался рост заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю в республике инфекцией заразились 54 человека, 43 из них потребовалась госпитализация. При этом выздоровело 20 человек, к счастью, смертельных случаев не было, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Рассказываем, стоит ли ждать еще роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане, будут ли снова введены ограничения и каких изменений стоит ждать.

В Татарстане ожидается увеличение заболеваемости коронавирусной пневмонии

Рост заболеваемости коронавирусом в Татарстане связывают с началом сезона ОРВИ. Ранее 98% COVID-19 в республике протекало бессимптомно, либо по типу острой респираторной вирусной инфекции, однако в настоящее время подросла доля именно внебольничной пневмонии.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, 12% случаев заболевания коронавируса в регионе протекает по типу пневмонии. При этом в 100% случаев выявляется штамм «Омикрон».

Будут ли введены ограничения из-за коронавируса в Татарстане?

Пока речи о повторном введении коронавирусных ограничений в Татарстане не идет. Всего лишь месяц назад в республике отменили 88 документов со всеми запретами и мерами поддержки принятыми из-за пандемии. Это и ограничения на посещение религиозных учреждений, обязательный масочный режим, запрет на работу ночных клубов и проведение массовых мероприятий, соблюдение дистанции, самоизоляция.

Помимо этого, перестали действовать особый режим работы в государственных стационарных организациях социального обслуживания.

Вакцинироваться можно у станций метрополитена

Немаловажную роль в этот период играет и профилактика гриппа. В связи с этим Минздрав Татарстана приступил к массовой вакцинации населения. Ожидается, что в регионе будут привиты порядка 2,4 миллиона человек.

Такие вакцины, как «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», уже поступили в поликлиники республики. Сделать прививку можно бесплатно. Для этого достаточно прийти в прививочный кабинет вашей поликлиники.

Кроме того, вакцинацию против гриппа в Казани проводят у метро. Мобильные пункты работают у станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Сделать прививку можно ежедневно с 8:00 до 19:00. Обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

Пока что в регионе наблюдаются единичные случаи заражения гриппом, люди чаще болеют ОРВИ - за неделю зафиксировали более 6 тысяч случаев, что ниже эпидпорога, отмечает замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

В школы Татарстана не будут пускать детей с температурой

В Татарстане в новом учебном году продолжат практику утренних фильтров в школах. В образовательные учреждения не будут пускать детей с температурой и признаками ОРВИ.

Такие рекомендации даны всем образовательным организациям республики. Как по поводу проведение иммунизации сотрудников, а также контроль за их температурой тела перед допуском на рабочее место. Эти меры, которые начали применять во время пандемии коронавируса, будут актуальны и для периода подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Больницы Татарстана готовятся к возможному подъему заболеваемости коронавирусом

В Татарстане проходит подготовка больниц и поликлиник к наступающему сезону гриппа и ОРВИ, в том числе врачи готовятся к возможному подъему заболеваемости коронавирусом.

Сейчас в республике работает 11 временных инфекционных госпиталей, общей мощностью 252 койки, из которых, по последним данным, занято уже почти 90%, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. По его словам, поступают туда в основном больные с тяжелыми формами коронавируса, в том числе внебольничными пневмониями.

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