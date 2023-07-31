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НовостиОбщество31 июля 2023 9:44

В Татарстане отменили все ограничения и меры поддержки из-за COVID-19

В частности, мер поддержки лишились учреждения культуры
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане перестали действовать условия отсрочки уплаты по договорам аренды недвижимого имущества.

В Татарстане перестали действовать условия отсрочки уплаты по договорам аренды недвижимого имущества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане отменили все ограничения и меры поддержки из-за COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего было отменено 88 документов. Речь идет о запрете на посещение религиозных учреждений, обязательный масочный режим, запрет на работу ночных клубов и проведение массовых мероприятий, соблюдение дистанции, самоизоляция.

Помимо этого, перестали действовать условия отсрочки уплаты по договорам аренды недвижимого имущества, отдельные меры соцподдержки, особый режим работы в государственных стационарных организациях социального обслуживания, а также меры господдержки учреждений культуры.

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