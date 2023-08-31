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НовостиЗдоровье31 августа 2023 8:39

В Татарстане ожидается увеличение доли заболеваемости коронавирусной пневмонией

Это связано с началом сезона ОРВИ
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За прошлую неделю зафиксировали 51 случай COVID-19.

За прошлую неделю зафиксировали 51 случай COVID-19.

Фото: Иван Макеев

В Татарстане ожидается увеличение доли заболеваемости коронавирусной пневмонией. Это связано с началом сезона ОРВИ. Об этом на пресс-конференции сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

За прошлую неделю зафиксировали 51 случай COVID-19, а с начала 2023 года - 13,6 тысячи случаев. Ранее 98% новой коронавирусной инфекции протекало бессимптомно, либо по типу ОРВИ. Однако в настоящее время подросла доля внебольничной пневмонии.

По словам Авдониной, COVID-19 протекает и по типу пневмонии. Доля составляет 12%. При этом в 100% случаев выявляется штамм «Омикрон».

Напомним, в Татарстане отменили все ограничения и меры поддержки из-за COVID-19.

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