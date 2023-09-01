В Казани у шести станций метро будут прививать против гриппа

Сделать прививку можно будет ежедневно с 8:00 до 19:00. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани у шести станций метро будут проводить вакцинацию против гриппа. Мобильные пункты заработают с 4 сентября, сообщает Управление здравоохранения МЗ Татарстана по городу.

Речь идет о станциях метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Сделать прививку можно будет ежедневно с 8:00 до 19:00. Обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

Напомним, в медицинские учреждения Казани поступили вакцины против гриппа. Речь идет о препаратах «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Также стало известно, что в Татарстане 2,4 миллиона человек планируют вакцинироваться.

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